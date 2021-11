Heikki Korhosen tallissa melkein täysi sukupolvenvaihdos - Venicen varsat treenaavat mielenkiintoisesti

Kuopiolaisvalmentaja Heikki Korhosen menestykset Venicellä ja monella muulla ovat olleet huimaa menoa. Tallia on pyörittänyt usein Jukka Hakkarainen, Korhosen tyttären Riinan mies. Nyt Valmennustoiminta on jälkimmäisen parin nimissä, ja mielenkiinnolla odotetaan mm., mitä Venicen varsat esittävät.

Anu Leppänen

Jukka Hakkaraisen esittämä Venice on yksi kaikkien aikojen parhaita suomalaistammoja. Se juoksi huikean 829 490 euron voittosumman. Nyt Hakkaraisen-Korhosen perheessä odotellaan, mitä mm. rautatamman varsat saavat aikaiseksi?

Venicen ja monen muun Heikki Korhosen tallin kovan ravurin taustalla on ollut isännän ohella usein myös tallin ykkösmies Jukka Hakkarainen. Hakkarainen kävi tosin reilut pari vuotta Venicen uran päätyttyä muissa töissä, mutta palasi tallin töihin vuosi sitten. Tänä syksynä Korhosten tehtiin sikäli sukupolvenvaihdos, että Hakkarainen siirtyi myös vastuuvalmentajaksi ja sen jälkeen myös puolisonsa Riina Korhonen on myös palannut tallia pyörittämään.

"Näin mennään", Jukka Hakkarainen vahvistaa.

"Meillä on 11 hevosta valmenuksessa, kun puolitoistavuotiaat lasketaan mukaan, eli Venicen tammavarsa Verona Hoist (Muscle Mass) ja Ruotsissa syntynyt Caia (Cantab Hall), joka on 09,9-ennätyksisen Uraian (Love You) tytär. Riinan lisäksi Henna Soininen on meillä töissä, ja kaikilli riittää kyllä hommaa, kun minun työni on vielä pitää paikat, ajopaikat ja muut, kunnossa. Viime yö esimerkiksi meni vähän niissä hommissa, kun lämpötila painui miinukselle. Illalla 11 lähdin ja puoli viideltä uudestaan, ja puoli tankkia naftaa on mennyt, joten siitä voi päätellä, kuinka paljon on ajettu rataa ympäri ja suoraa eestaas. Ajokpaikkojen täytyy olla kunnossa, muuten ei kannata treenata. Jos ei treenaa ei taas voi tulla hyväksi. Vaikka me nyt täällä vain vähän harrastellaan, katotaan tuleeko mitään."

"Riina taas hoitaa myös tallin paperiasiat, kirjanpidot ja muut. Perheen nostokoneyhtiö myytiin hiljan, ja pitkän siivun sen firman hommissa jälkeen Riinalla on taas intoa hevoshommiin, vaikka kyllä hän on niitä koko ajan harrastanut ja ollut mukana omalla ajallaan. Tekemistä riittää. Ehkä yksi lisähevonen vielä mahtuisi. Yhdessä tätä edelleen tehdään, sillä Heikki Korhonen vastaa edelleen hevosten etsimisestä. Hän on ollut siinä aika hyvä ja ratkaisee edelleen, mitä uusia hevosia mahdollisesti hankitaan."

Miten hepat menevät juuri nyt?

"Callela Lincolnilla (Andover Hall) oli jotain virusta ja hemoglobiini sekä raudat menivät alas verikokeissa. Nyt ne alkavat olla taas kohdillaan, ja starttia voi alkaa suunnitella. Kolmevuotias MAS Felipe (Credit Winner) parantaa samoin nyt, ja se voi juosta loppuvuonna vielä. Kaksivuotiaita on viisi ja niillä tullaan keväällä sitten. Hyvin ne nyt tuntuvat menevän, mutta kehukoon itse itsensä. Venicen varsa Massimo Hoist (Muscle Hill) ja Callela Nelson (Beer Summit) vuorottelevat ehkä kärkivarsana. Massimo on vielä vähän arka."

"Venicen varsat eivät ole yhtä kipakoita kuin emänsä, vaan oikein kilttejä ja järkeviä. Hyvin mielenkiintoista nähdä mitä ne esittävät sitten. Pää sen ratkaisee. Venicellä oli niin mahdoton kilpailupää. Välillä oli vaikeaa, mutta aina se nousi uudestaan. Esimerkiksi Lahdessa kerran Suur-Hollola välierässä oli asiat niin pielessä, että se keskeytti. Silti seuraavassa startissa se oli taas ihan huipputasolla. Sen halu mennä ja voittaa oli vain niin mahdottoman kova. Jos se tarttuu jälkeläisiin, tulee hyvä."