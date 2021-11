10,4-aikainen Ruotsin kultadivarilainen GlobalSatisfaction siirtyi Suomeen – sen valmentajan elämässä puhaltavat muutoksen tuulet: ”On aina kiva oppia uutta ja mennä eteenpäin”

MALIN ALBINSSON / TR BILD

GlobalSatisfaction ottelee Åbyn kurakelissä 300 000 kruunun arvoiseen Hopeadivisioona-finaalin voittoon elokuussa 2018. Ohjaksissa on Ulf Ohlsson, ja ruuna kilpaili tuolloin Timo Nurmoksen treenissä.

Viime vuosina katkonaisesti kilpailemaan päässyt GlobalSatisfaction tekee uutta tulemistaan Minna Kankaan käsistä. Ruuna on kilpaillut tähän asti Timo Nurmoksen treenissä.

9-vuotiaalta Kadabran pojalta meni kausi 2019 loukkaantumisen vuoksi kokonaan sivu suun. GlobalSatisfaction teki jämäkän paluun kesällä 2020 liki kahden vuoden tauolta.

Ruuna voitti heti Rättvikissä, ja porhalsi seuraavassa kisassaan samalla radalla ennätyksensä 10,4aly. GlobalSatisfaction sijoittui kyseisessä Kultadivisioonassa kolmanneksi. Edellä olivat Diamanten ja Chianti, taakse jäivät Elian Web, Heavy Sound ja Esprit Sisu. Ruunan tuorein kisa on runsaan vuoden takaa. Tuolloin GlobalSatisfaction oli Hagmyrenin tasokkaassa Kultadivisioonassa viides.

GlobalSatisfactionin uran statistiikka kirjataan numeroin: 51 12-7-7. Ruunan voittosumma on noin 212 000 euroa.

”Mulla oli Elegance Kemp aikoinaan samoilta omistajilta. GlobalSatisfaction eli Sakke tuli mun treeniin kolmisen kuukautta takaperin. Siltä murtui vuosi sitten kavioluu, ja ruuna on parannellut sitä”, alustaa Minna Kangas.

”Sakke alkaa pikkuhiljaa olla siinä mallissa, että starttaaminen on ajankohtaista. Varovasti olen sillä ajanut, sellaista pitkää rauhallista hiittiä. Ruunalla ollaan koelähdössä senkin takia, kun se on kotona laiska ja kelitkin ovat mitä ovat. Koelähdöstä näkee sitten, minkä verran pitää vielä viritellä starttia kohti, ja saadaan kuskiltakin (Santtu Raitala) mielipide hevosesta.”

Kangas on tykästynyt tulokkaaseen.

"Sakke tuntuu tosi jaksavalta. Se on iloinen, pirteä ja menohaluja löytyy. Ruuna ei ole lainkaan elämäänsä kyllästynyt. Nythän asiat näyttäytyvät sitten eri valossa, kun ruuna joutuu tosissaan antamaan vauhtia ulos. Sakella on kavioluun murtuman ohella muutakin vammahistoriaa, joten aika näyttää, kuinka sen paikat kestävät. Nyt nuo vanhat vaivat ovat ainakin kurissa. Hokkien pitäisi sopia, Sakke on mennyt niillä Ruotsissakin.”

Minna Kankaan menestyshevosiin kuuluvat tähtitammat Elegance Kemp ja Astrid Wibb.

”Kyllähän Sakke on erityyppinen hevonen kaikin puolin kuin vaikkapa Elegance Kemp. Sakke on erittäin laiska, ja se kuihailee kotona kaikkea. Vaikka Elegance Kemp oli mukana Ruotsin kovissa tammojen ikäluokkalähdöissä, ei se riittänyt kultadivisioonissa niin kuin Sakke”, Kangas vertailee.

GlobalSatisfactionin ohella Maleconia treenaavan Kankaan elämässä puhaltavat uudet tuulet. Hän kertoo muuttaneensa kuukausi sitten Jämsään ja aloittaneensa uuden alan opinnot.

”Hevoset ovat Kilpakorven radalla. Tuntuu, että ne ovat hyötyneet muutosta, Sakke varsinkin. Se saa treenistä tehoja irti, eikä vauhteja tarvitse kasvattaa. Rata on ihan vieressä, mikä on kätevää. Pääsen viemään täällä läpi erilaista treeniä kuin edellisessä paikassani Laukaassa”, Kangas valaisee.

"Opiskelen liiketaloutta. Ajattelin vaihtaa uraa viidentoista Laukaan klinikalla vietetyn työvuoden jälkeen. Tuntui, että sitä voi tehdä muutakin elämällään. Tämä nykyinen koulutus on yleishyödyllinen. On aina kiva oppia uutta ja mennä eteenpäin. Opiskelu on maistunut hyvälle – ainakin toistaiseksi.”