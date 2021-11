Aripekka Pakkanen organisoi uudelleen toimintaansa

"Ruotsista on hankittu muun muassa Staro Miamin ja Niky Flaxin sisaruksia."

Ville Toivonen

Aripekka Pakkasen valmennettavat ovat voittaneet tällä kaudella 30 kertaa ja juosseet lähes 119 000 euroa palkintorahoja.

Ypäjällä Hevosopiston tiloissa hevosia valmentava Aripekka Pakkanen on uudelleenorganisoinut toimintaansa. Aripekan mukaan kyse ei ole dramaattisista muutoksista. Etta-tytär vaihtaa Ypäjältä takaisin Pakkasen kotipaikkaan Ylöjärvelle.

"Etta on halunnut jo pitempään muuttaa takaisin Teivon seudulle. Ettalle tulee tänne kotitallille sen verran treenattavia, että hänen asemapaikkansa on vastaisuudessa Ylöjärvellä. Kotona on ollut koko ajan siitostammoja ja varsoja, eivät tallit ole olleet tyhjillään."

Etta Pakkasen muutto takaisin Tampereen seudulle ei tule muuttamaan suuresti Aripekan viikkorutiineja.

"Olen ollut neljänä päivänä viikossa Ypäjällä. Tiistain olen ollut kotona Ylöjärvellä. Katsotaan ajan kanssa muuttuvatko viikkorutiinit."

Pakkasen valmennuslistalla on tällä hetkellä 23 valmennettavaa. Mukaan ei ole kuitenkaan laskettu 2020 syntyneitä varsoja, joita on kymmenkunta.

”Ne ovat sekä Suomessa että Ruotsissa syntyneitä varsoja. Ruotsista on hankittu muun muassa Staro Miamin ja Niky Flaxin sisaruksia. Tarkoitus on kilpailla hevosillamme kummallakin puolella lahtea."

Kilpaileminen Ruotsissa ei ole uusi asia Pakkaselle. Hänellä oli useamman vuoden ajan filiaali Ruotsissa. Viime vuosina Pakkasen Staro Miami kilpaili hienolla menestyksellä ikäluokkalähdöissä Ruotsissa.

"Kilpaileminen Ruotsissa houkuttelee. Ettan muutettua takaisin kotitilalle hänen on helpompi lähteä reissun päälle hevosten kanssa. Katsotaan reissuja aina tilanteen mukaan. Tällä hetkellä osa tallimme hevosista on kipeänä, annetaan niiden toipua rauhassa."

Aripekka Pakkasella on voimassa oleva vuokrasopimus Hevosopiston kanssa vuoden 2022 loppuun. Hevosopiston ympärillä on kuohunut jo jonkin aikaa. Turbulenssi ei ole vaikuttanut suuremmin Pakkasen tallin toimintaan.

"Toki tietyt säästötoimenpiteet ovat vaikuttaneet jonkin verran olosuhteisiin. Henki on kuitenkin ollut hyvä, ja toiminta jatkuu sopimuksen mukaan 2022 loppuun asti. Neuvotellaan ensi vuonna mahdollisesta jatkosta."