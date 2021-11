Maria Kurttila noussut montén kärkijoukkoon

"Monté on tärkeä sisääntuloväylä uusille harrastajille. Useampi ratsastustaustan omaava on suorittanut ravilisenssin ja aloittanut raviuransa montén kautta."

Terhi Piispa-Helisten

Maria Kurttila ja Aaprahami sijoittuivat kolmanneksi suomenhevosten montén Suomen mestaruudessa, josta kilpailtiin Seinäjoen Kuninkuusraveissa.

Iissä Oulun lähistöllä asuva Maria Kurttila on noussut viimeisten vuosien aikana kohinalla montén ratsastajatilastoissa. Tämän vuoden valtakunnallisessa montéliigassa neljäntenä oleva Kurttila on kaksinkertaistanut viime vuoden voittomääränsä montélähdöissä.

"2016 menestyin mukavasti omilla hevosillamme, sitä kautta sain enemmän hevosia ratsastettavaksi. Lisäksi montélähtöjä tarjotaan entistä paremmin pohjoisemmassa”, iloitsee Maria Kurttila.

Monten yleinen kehitys Suomessa saa häneltä kehuja. Uusia ratsastajia on saatu lajin pariin entistä enemmän. Tämän lisäksi palkintotaso montélähdöissä on kehittynyt hyvin viime vuosina.

"Monté on tärkeä sisääntuloväylä uusille harrastajille. Useampi ratsastustaustan omaava on suorittanut ravilisenssin ja aloittanut raviuransa montén kautta."

Perjantaina Oulun raveissa Maria palkitaan Montén Reilu Kuski -palkinnolla. Voittaakseen helmikuusta lokakuuhun ulottuneen kilpailun oli luonnollisesti pärjättävä montélähdöissä.

"Varoitukset, ajotaparikkeet ja ajokiellot vaikuttivat vähentävästi sijoituksista saatuihin pisteisiin. Tämä on hieno palkinto voittaa, se on osoitus, että olen menestynyt reilulla pelillä montélähdöissä."

Sääntöjen mukaan ajaminen ja ratsastaminen on melko itsestäänselvyys Marialle. Hänen isänsä Juha Päkkilä toimii kilpailuvalvojana sekä Suomen Hippoksen suurkilpailuvalvojana. Marialla itselläänkin on valvojan oikeudet. Tänä vuonna tuomarointikertoja on Marialle kertynyt viitisentoista.

"Kahdessa paikassa ei voi olla samaan aikaan. Polte kilvanajoon ja -ratsastamiseen on sen verran kova, että valitsen usein starttaamisen tuomaroinnin sijasta."

Mielellään kärrylähdöissäkin ohjastavan Marian starttimäärä voisi olla suurempikin. Hän on kuitenkin sopinut isänsä kanssa, ettei ratsasta tai ohjasta kahta lähtöä enempää raveissa, joissa isä on toimihenkilönä.

"Eihän siitäkään mitään tulisi, jos hän joutuisi jääväämään itsensä vielä useammasta lähdöstä. Montélähdöt ovat aina etusijalla, niinpä kärrylähtöjä ei tule ajettua niin paljoa."

Oulun yliopistollisessa sairaalassa sairaalafyysikkona sädehoitoyksikössä työskentelevällä Marialla on kaksi omaa valmennettavaa kotona.

"Isällä on oma talli 10 kilometrin päässä. Ajamme usein yhdessä hevoset minun valmennuspaikoissani. Kohta nelivuotias poikani auttaa tallitöissä. Aika näyttää jatkuuko raviharrastus seuraavaan sukupolveen, geenit raviharrastukseen ovat ainakin vahvat”, hymyilee Maria.

Tiistaina hän suuntaa oman, neljästi tänä vuonna montéssa voittaneen, Anaheim Kempin kanssa Rovaniemelle. Monté Ässä -finaalissa on tarjolla 2 000 euron ykkönen.

"Todella hienoa, että tuollainen ykkönen on tarjolla montélähdössä. Ruuna tulee kuukauden tauolta, se on todella pirteä kotona. Onko se kuitenkin tukkoinen, vaikea sanoa. Rovaniemellä luulisi olevan jo talvirata. Meidän leveysasteillemme ei ole vielä tullut kunnon talvea."

Marian äänestä kuultaa läpi aito innostus raviurheilua kohtaan. Jos sopivia lähtöjä ei ole tarjolla Suomen puolella, eivät isä ja tytär pelkää lähteä rajan yli kilpailumatkalle. Ruotsin lisäksi syksyn aikana on käyty myös kilpailemassa Norjassa Harstadin radalla.

"Meiltä on sinne 730 kilometriä yhteen suuntaan. Kun on kova polte päästä kilpailemaan, ei tuo ole matka eikä mikään."