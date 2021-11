Kolmekymppinen Santtu Raitala ei anna tilastoiden vaikuttaa tekemiseensä radalla

Elina Paavola

Santtu Raitala on ajanut tällä kaudella 1 803 starttia. Niistä voittoja on kertynyt 326. Kolmen ensimmäisen joukossa hän on ollut peräti 826 kertaa

Santtu Raitala ylitti jokin aika sitten ensimmäistä kertaa urallaan 300 voiton rajapyykin ohjastajana kalenterivuoden aikana. Pihtiputaalta käsin operoivan Raitalan tilastot ovat kohentuneet vuosi vuodelta. Itse asiassa ei ole kuin neljä vuotta aikaa, kun tänään 30 vuotta täyttävä Santtu ylitti ensimmäisen kerran yhden kauden aikana ajetun 100 voiton rajan.

Vaikka ajajaliigaa ylivoimaisesti johtava Raitala ei anna tilastoiden vaikuttaa tekemiseensä radalla, oli ensimmäisen 100 voiton kauden saavuttamisessa oma magiansa.

"Olin edellisinä vuosina päässyt lähelle 100 vuosivoiton raja. Kun sitten saavutin 100 voiton rajan, tuntui se todella hienolta”, tunnelmoi yhteensä jo lähemmäs 1 700 voittoa saavuttanut ohjastaja.

Osa ohjastajista asettaa itselleen voittotavoitteita vuoden alkaessa. Santtu Raitala ei niin tee.

"Raviohjastajana on vaikea asettaa vuosittaisia tavoitteita. Ohjastajana et aina voi vaikuttaa itse lopputulokseen, sillä ravilähdöissä on niin monta muuttuvaa tekijää”, toteaa Raitala realistisesti.

Raitala kilpaili ennen koronaepidemiaa säännöllisesti Ruotsissa. Koronan asettamien matkustusrajoitusten johdosta häntä ei ole nähty ohjastamassa Ruotsissa pian kahteen vuoteen.

"Matkustusrajoitukset ovat muuttuneet moneen kertaan koronan aikana. Ruotsissa kilpailemisessa on ollut koronan aikana sen verran monta epävarmaa muuttujaa, että olen mieluummin keskittynyt Suomessa kilpailemiseen."

Hän käy kuitenkin mielellään vastaisuudessakin kilpailemassa länsinaapurissa. Pelkkä tutuista rutiineista poikkeaminen on tärkeätä Raitalan mukaan.

"On piristävää nähdä välillä ruotsalaista ravitouhua. Minulla on myös paljon tuttuja Ruotsin puolella, sosiaalinen aspekti on tärkeä osa Ruotsin matkoissa. Suomi on kuitenkin ykkösmaa kilvanajamisessa vastaisuudessakin."

Santun lainaohjastajan arki muuttui kesällä äkisti hyvän ystävän Antti Ojanperän jouduttua dramaattisten käänteiden jälkeen sydänleikkaukseen. Toipumisen aikana Santtu ajoi aamuisin hevosia Ojanperän tallilla ennen raveihin lähtöä.

Nyt Antti Ojanperä on kuntoutunut lähes täyteen työkuntoon. Näin Santtu on päässyt keskittymään jälleen täysipäiväisesti lainaohjastajan työhön. Samalla paikkakunnalla asuvan Ojanperän auttaminen oli itsestäänselvyys Santulle.

"Mukavinta on tietysti Antin kuntoutuminen työkykyiseksi. Haluan kuitenkin nostaa esiin koko tallin henkilökunnan uskomattoman asennoitumisen onnettomuuden jälkeen. Kaikki ottivat uskomattomalla tavalla lisävastuuta tallin toiminnasta. Erinomaiset tulokset loppukesän kilpailuista kertovat omaa kieltään organisaation korkeasta laadusta."

Santulla on ollut uransa aikana useampi hyvin menestynyt valmennettava starttihevonen. Tällä hetkellä kotitallissa Pihtiputaalla asustelee hyväsukuinen kolmevuotias tamma Jockas Rita (Jokivarren Kunkku – Cordiitta).

"Mukava ja hienoluonteinen tamma. Olen käynyt ajamassa porukassa sillä Ojanperän luona."

"Tavoitteena olisi startata ensi vuonna. On hyvä pitää tuntumaa yllä myös hevosten valmennuksen osalta. Jockas Rita on koko suvun yhteinen projekti."

Pihtipudas ei tunnu välttämättä optimaalisimmalta paikalta operoida lainaohjastajana. Santtu Raitala ei ole kuitenkaan aikeissa vaihtaa asuinpaikka esimeriksi eteläisempään Suomeen.

”Viihdyn todella hyvin Pihtiputaalla. Mieluummin ajan vähän pidemmän matkan kotiin kuin asuisin paikkakunnalla, jolla en viihtyisi.

Lainaohjastaminen tulee olemaan Santun pääasiallinen työ vastaisuudessakin. Hän haluaa nostaa esiin hyvän yhteishengen lainaohjastajien kesken.

"Vaikka olemme kilpailijoita radalla, vallitsee pukukopissa aina hyvä yhteishenki. Olen oppinut todella paljon vanhemmilta kollegoilta vuosien aikana. Jorma Kontio täytti tänä vuonna 68 vuotta, joten minulla on sillä perusteella aika monta työvuotta edessäni. Tässä lajissahan ei ole koskaan täysin oppinut”, naurahtaa Raitala.

Lauantain T75-ravit järjestetään Jyväskylän Killerillä joka lukeutuu Santun lähimpiin raveihin. Parhaiksi T75-menestyssaumoikseen Santtu nostaa Callela Ikaroksen (T75-5) sekä Liinan Liekin (T75-6).

”Callela Ikaroksen viimekertainen laukka menee kengityksen piikkiin. Voitoissaan se oli oikein hyvä. Liinan Liekki on tehnyt pitkään hyviä startteja, ja lauantain tehtävä vaikuttaa mielenkiintoiselle. Liinan Liekki ehtii muuten starttaamaan vielä torstaina Seinäjoella."