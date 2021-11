Ilkka Korpi ottaa Magical Princessin ohjat kun Pekka Korpi on sukuloimassa

Ville Toivonen

Ilkka Korpi ei tunne paineita viikon 75-pelin eniten pelatuihin kuuluvan Magical Princessin rattailla.

Ilkka Korpi matkaa lauantaina Killerjärvelle yhden hevosen kanssa, mutta ei siis minkä tahansa hevosen. Magical Princess on ehdokas 75-pelin varmaksi, kun sen kova kilpakumppani An-Dorra alisuoritti Vermossa viime lauantaina. Lähtöasetelmat ovat mielenkiintoiset, kun Magical Princess on arvottu ulkopuolelle. Ensinnäkin, kumpi saa keulan?

"Magical Princess avaa kyllä tosi lujaa tarvittaessa, mutta eihän se keula silti varmaa ole", Ilkka Korpi laskeskelee.

"Antti (Teivainen) pääsee kyllä tunnetusti liikkeelle hevosilla niin, että välillä on oltu ihmeissään. Koitetaan hakea sitä kärkipaikkaa ja katsotaan kuinka käy. Toisaalta Magical Princessilläkin on jo pitkä kausi, joka voi jollain tavalla tuntua. Toisaalta viimeksi Porissa jäi vähän jossiteltavaakin ja voimia varastoon, mikä voi olla plussaa tätä starttia ajatellen. Se on hyvin kyvykäs ja tasapainoinen hevonen, jonka koko kausi on ollut vankkaa jälkeä. Siihen on oppinut luottamaan. Kesällä Jokimaalla jäätiin kakoseksi, kun oli edellisen kerran ohjissa kilpailuissa ja silloin An-Dorra oli selvästi parempi. Magical Princessillä oli kylläkin vähän vilustumista siinä alla. Nyt se tuntui hiitissä oikein hyvältä viimeksi. Minä ajoin sen ja jotain 23-24 ajettiin. Rata oli sinä päivänä vähän raskas."

Kuinka hyvä hevonen Magical Princess on ja mitä siitä vielä kehittyy?

"Hirveän lahjakashan se on ja tosi hyvä paketti kaikkine ominaisuuksineen. Mielenkiintoista seurata, mitä jatko tuo tullessaan. Ei tuollaisia tammoja joka vuosi tule, ja tässä ikäluokassa niitä on nyt ollut kaksin kappaleinkin (An-Dorran kanssa)."

Miksi Pekka ei ohjasta itse?

"Pekka on edelleen innokas kuin nuoret pojat tähän hevoshommaan. Kuitenkin hänkin tarvitsee lomaa välillä, ja tämä viikko on mennyt ja menee Etelä-Espanjassa, missä ovat siellä asuvan tyttärensä luona. Golfiakin on kuulemma päässyt pelaamaan."

Ilkka Korpi ei ole ohjastajasaavutuksissaan paljoa veljiään vähäisempi. Voittoja on yli 2500 ja hyvin monista erilaisista suurkilpailuista myös. Viime vuodet hän on kuitenkin ajanut vähemmän kilpaa, joten pitää kysyä: onko paineita?

"No ei ole kyllä yhtään."

Iloinen ilme naamalla kertoo tasan samaa kuin sanatkin. Tosin nuorinta Korven veljeksistä näkee tosi harvoin totisena muutenkaan.