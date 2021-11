An-Dorra palasi voittajaksi Kasvattajakruunussa - Suven Sametti uusi Tammaderby-voittonsa

Hanna Närhinen

An-Dorran voittosumma kohosi 38 000 euron arvoisen Kasvattajakruunu-voiton myötä lukemiin 469 750 euroa.

Raudanluja tammakaksikko An-Dorra ja Magical Princess ovat ottaneet monta kertaa uransa aikana yhteen. Tällä kertaa suosikkina starttasi Derbyssä pidemmän korren vetänyt Magical Princess. An-Dorran vire oli arvoitus, sillä alla oli vaisumpi startti edelliseltä viikolta Vermossa, missä hevonen taipui takajoukkoihin.

Lähtökiihdytys oli tulinen ja sisältä pystyi pitämään johtopaikan Hannu Torvisen ajokki Ava Di Emelin. Myös An-Dorra kiihtyi kakkoselta hyvin matkaan ja pystyi pitämään suosikki Magical Princessin ulkopuolellaan, jolle koitui lopulta paikka toisella radalla ilman vetoapua. An-Dorra haki Ava Di Emeliniltä keulapaikan, jonka jälkeen tahti rauhoittui huomattavasti.

Päätöskierroksen alkaessa Magical Princess näytti jo taipumisen merkkejä ja vajosi yllättäen takajoukkoihin. Samalla Antti Teivainen kiihdytti An-Dorralla tahtia keulapaikalla ja kaksikko pakeni 12-lopetuksessa omille teilleen. Lara Luca kiri namureissun päätteeksi lopussa toiseksi ennen Ava Di Emeliniä.

”Vähän oli perhosia vatsassa, kun viime startti oli se mitä se oli”, Antti Teivainen kertoi voittajahaastattelussa.

”Mutta kun tämmöinen täysosuma tulee, niin ilo on silloin kaksinkertainen. Tiesi kuitenkin tämän hevosen, jos se vain normaali on, niin se pystyy tämmöisenkin lähdön voittamaan.”

”Hevonen oli lähdössä oikeinkin pörhäkkään tuntuinen, ja huomasin, että Magical Princess ei lähde ehkä niin kovaa liikkeelle, niin ajattelin, että satsataan mekin ja saatiin pidettyä se ulkopuolella.”

Reino Palomäki valmentaa Korpelan Tilan omistamaa ja kasvattamaa tammaa. Anna Hiltunen on tamman hoitaja.

Nelivuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunussa nähtiin tiukka kamppailu voitosta. Alussa johtopaikan puolustanut, mutta lopulta Consalvon takana toisessa sisällä juossut Piece Of Hero sai loppusuoran alussa kiritilat ja Juha Utalan suojatti tykitti tulisesti Open Stretchiä pitkin ehtien ykköseksi. Mask Off oli toinen ja Xanthus Wapid kiri kolmanneksi.

”Lähdettiin varman päälle niin kovaa kun vain päästiin ja saimme pidettyä keulat”, Juha Utala kertasi lähtötilanteita voittajahaastattelussa.

”Ajattelin, että päästetään menemään siitä, mutta sitten Ari (Moilanen) tuli rinnalle puolireippaasti ja sillä oli vahva ja hyvä hevonen, niin ajattelin, että ajetaan sitten takana.”

Homebeach Farm on kasvattanut nelivuotiaan Piece Of Heron. Stable 21 Heroes omistaa ja Matleena Kuitunen hoitaa hevosta. Juha Utala on myös ruunan valmentaja.

Toisena Toto75-kohteena ravattiin Tammaderby viisi- ja kuusivuotiaille suomenhevostammoille. Kilpailun suursuosikki oli viimevuotinen voittaja Suven Sametti, joka jatkoi siitä, mihin viime vuonna Killerillä jäi. Tapio Perttusen suojatti otti alun kakkosradalta varman päälle hivuttautuen hiljalleen kohti kärkeä. Ensimmäisellä takasuoralla valjakko otti vetotyöt komentoonsa. Loppusuoralla kaksikko pakeni täysin omille teilleen. Tutuks oli toinen ja Margarida kolmas.

”Tamma oli lämmittelyssä laiska, kun meillä oli Amanda Hem samassa lähdössä ja ne ovat hyviä ystäviä”, Tapio Perttunen naureskeli voittajaseremonioissa.

”Tuntui, ettei se oikein viitsinyt mennä, kun se näki sen. Se teki tilanteen tänään vähän hankalammaksi.”

”Alussa lähdettiin varman päälle, en yrittänyt yhtään lähteäkään kovaa, ettei se vaan laukkaisi. Takasuoralla piti avata jo korvat, kun tuntui, ettei ole sellaista vetoa kuin normaalisti. Mutta sitten oli kaikki helppoa lopulta.”

Perttuset & Nea ja Pekka omistavat ja Team 4 Tenoria ovat kasvattaneet Suven Sametin. Pinja Kalenius on ravikuningattaren hoitaja.