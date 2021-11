Face Time Bourbon aloitti ylivoimaisella esityksellä matkan kohti kolmatta Prix d'Ameriquetaan

Gerard Forní

Face Time Bourbon on Euroopan raviurheilun suvereeni hallitsija tällä hetkellä. Sebastien Guaraton valmentaman oriin rattailla on tässä arkistokuvassakin Eric Raffín.

Face Time Bourbonin ylivoima talven ensimmäisessä "B-lähdössä" Prix de Bretagnessa Vincennesissä oli häkellyttävää. Kun vielä Eric Raffín rattailla tuntuu olevan täysin tilanteen herra kaikissa käänteissä, juuri nyt on vaikea keksiä, mikä estäisi oritta etenemästä kolmanteen perättäiseen Prix d'Ameriqueensa, jolla Face Time Bourbon nousisi historian suurten nimien rinnalle. Ourasilla on ennätysmäiset neljä voittoa, mutta niistä vain kolme tuli peräkkäin. Tammat Uranie ja Roquepine sekä ori Bellino II ovat myös yltäneet kolmeen perättäiseen, mutta vain Ourasi siis neljään voittoon.

Face Time Bourbonin tiukat hetket sunnuntain kisassa olivat alussa. Raffín ja ajokkinsa olivat lähdön hetkellä ilman vapaata rataa edessään. Kumpikaan ei häkeltynyt, ja kilometrin täyttyessä Raffín koki aikansa koittaneen. Face Time Bourbon suhahti alamäessä terävällä spurtilla keskeltä joukkoa kärkeen. GPS-timerin lukemat viistivät parhaimmillaan 06:tta. Etonnant oli hakenut ensimmäisenä piikkipaikan, mutta sillä ei ollut vastausta, eikä varmaankaan pitänytkään olla.

Loppukaarteessa kissa ja hiiri -leikki päättyi lyhyeen. Face Time Bourbon sai menoluvan ja ero kasvoi joka askeleella. Maalisuoralla Raffín antoi ajokkinsa lasketella vapaalla, ja ero ei enää kasvanut. Kuitenkin voimia jäi taalteen ja hevoselle hyvä mieli - työpäivästä ei tullut kovinkaan raskas.

Etonnant pysyi kakkosena sisäradalla ja ulkoa kirinyt Jean-Michel Bazíren ajokki Ganay De Banville kolmantena, vaikka mm. Fabrice Souloyn tallin Violetto Jet tuli sisäkautta lähelle kolmossijaa. Pelissä oli suora paikka Prix d'Ameriqueen, sillä kolme parasta ns. B-lähdöissä lunastavat paikkansa tammikuun 30. pääkilpailussa Ameriquessa. Jean-Michel Bazírella oli pyhän kisan 17 startanneen joukossa kolme valmennettavaa ja Face Time Bourbonin valmentajlla Sebastien Guaratólla kaksi kuten Philippe Allaírellakin.

Face Time Bourbon noteerasi 2700 metrillä tasoituslähetyksellä kovan kilometriajan 11,4. Kovimmillaan ori on mennyt "Prix d'Amerique" -matkan 10,8 viime tammikuussa juuri pääkisassa. Ykköspalkinto oli 49500 euroa. Face Time Bourbon on nyt Ranskan ravihistorian kuudenneksi eniten ansainnut ravuri vajaan 3,4 miljoonan euron voittosummallaan. Se ohitti tässä tilastossa juuri Ourasin pyhän tilillään. Bold Eagle niin ikään Guaraton tallista on ykkönen ja Timoko kakkonen yli viiden miljoonan ansioillaan.

