Alexandra Grönfors-Jurvelin laittelee Villinmiehen Tammakilvan kakkosta ja jännittää V.G. Voiton lauantaista kisaa

Elina Paavola

Alexandra Grönfors-Jurvelin antaa taputukset tuoreelle kriteriumsankarille V.G. Voitolle Teivossa 2. lokakuuta. Hän on V.G. Voiton osakasvattaja ja -omistaja. Grönfors-Jurvelinin takana näkyy hänen isänsä, Jukka Grönfors.

Toissavuotisessa Villinmiehen Tammakilvassa Lumi-Oosan jälkeen kakkoseksi sijoittunut Kaino Helmi yrittää uutta tulemista Alexandra Grönfors-Jurvelinin valmennuksesta. Sukutamman isä on Viesker ja emä 3-vuotiaana SE-vauhtia viilettänyt Ainon Ilo. Sen uran paras noteeraus oli 23,6.

Emänsä esikoinen Kaino Helmi ei ole saanut koneitaan käyntiin arvokakkosen jälkeen. Viime kaudella tamma kilpaili vain kerran. Tänä vuonna startteja on kertynyt kahdeksan kappaletta, eikä voittotilille ole tullut lisää täytettä.

7-vuotias Kaino Helmi on kilpaillut uransa aikana ensin Aripekka Pakkasen ja sitten Tero Sulinin treenissä.

”Tamma tuli tänne jo elokuussa, ja suvun perusteella se hankittiin. Kaino Helmi on kilpauran osalta suuri kysymysmerkki. Tammalla on ollut vaivoja, ja jos niitä ei saada kuriin, niin sitten Kaino Helmi siirtyy siitokseen”, valaisee Alexandra Grönfors-Jurvelin.

Kolmekymppisen Grönfors-Jurvelinin nimissä on nyt yhteensä neljä treenattavaa.

”Hevoset ovat minulle rakas harrastus. En ole suunnitellut tästä itselleni ammattia, mutta katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Kivahan se olisi, jos hevoshomma löisi leiville”, hän pohtii.

”Olen töissä päiväkodissa. Ennen töihin menoa teen aamutallin, ja hevosia ajetaan ja tallihommia jatketaan sitten illalla töiden jälkeen. Tällä hetkellä ei ole rahkeita suurempaan toimintaan. Ei tässä ongelmia ole sen suhteen, miten vapaa-aikansa viettäisi.”

Grönfors-Jurvelin pitää hevosiaan vanhempiensa Jukka ja Soile Grönforsin tilalla Inkoossa. Tallissa on viisitoista karsinaa.

”Suurin osa hevosista on pihatossa, ja ne käyvät sisällä vain kuivumassa ajon jälkeen”, Grönfors-Jurvelin sanoo.

Jo hänen isoisänsä Vihtori Grönfors oli maineikas ravurien kasvattaja. Grönfors-Jurvelin jatkaa V.G. -hevosten kasvatustyötä kolmannessa polvessa. Suvun kasvattien soihtua on tällä kaudella kantanut ylväästi SE-ori ja superlahjakkuus V.G. Voitto. Kriteriumsankari on tositoimissa tulevana lauantaina Seinäjoen Varsakunkku-finaalissa.

”Jännittynein mielin odotetaan lauantaita. Kovat hevoset on vastassa, mutta kyllä me omaamme uskotaan. V.G. Voitolla on kaikki kunnossa. Olemme puhuneet, että Seinäjoen kisa on tämän kauden viimeinen startti. Ori on ansainnut kunnon tauon”, juttelee Grönfors-Jurvelin osaomistamastaan ja -kasvattamastaan orista. V.G. Voittoa valmentaa Seppo Suuronen.