Halley Wanian vuohisluu murtui mutta paranee ensi kaudeksi - Niemisellä illalla ja lauantaina puolittaisia saumoja

Markku Niemisen tallin huono uutinen on kaksivuotislupaus Halley Wanian loukkaantuminen. Hyvänä uutisena on, että ennuste on erinomaisen hyvä. Urjalalaisvalmentaja antaa myös kommentit illan Vermon ja lauantain T75-ravien valmennettavistaan.

Anu Leppänen

Rapa-ajat ovat täällä taas. Markku Niemisellä on huonoja uutisia kaksivuotislupaus Halley Waniasta, mutta onneksi myös hyviä samasta aiheesta.

Halley Wania (EL Titan) loukkasi jalkansa maanantaisella treenilenkillä. Onnena onnettomuudessa oli muun muassa, että tamma oli treenissä Teivossa, joten klinikalle pääsi melko heti vamman synnyttyä. Tamma on voittanut kaksi kuudesta kaksivuotisstartistaan, ollut viidesti kaksarissa ja aina totossa - eli suuresta lahjakkuudesta on kyse. Vastassahan on ollut monta kertaa jättimäinen lupaus ja vielä tappioton Corazon Combo (Express Duo).

"Siinä neljän kilometrin kohdalla Halley kompuroi", Markku Nieminen kertoo.

"Pian sen jälkeen se alkoi ontua, ja selvisi, että jonkin asteen vammasta oli kyse. Onneksi murtumakohta oli siisti ja päästiin hoitoon heti. Luu on pultattu, ja se tuli myös tavallaan hyvänä ajankohtana. Vamman puolesta en ole huolissani ensi kauden isoista kisoista. Siihen ehtii toipua ja treenata hyvin. Kuitenkin alun neljän viikon karsinalepo huolettaa vähän. Kun täydestä kilpailuiskusta jäädään seisomaan karsinaan, se on riski itsessään."

"Jos ja kun Halley palaa tasolleen, se on arvioni mukaan edelleen hevonen, jolla kannattaa tähdätä isoimpiin kisoihin. Tällainen vamma ei ainakaan ole esteenä sille."

Tästä pääset Halley Wanian uran tietoihin.

Tuleeko talliin menestystä illalla Vermossa tai lauantaina Seinäjoella?

"Illan Vermo ei lupaa ihmeitä. Jugador (T65-4) tulee hyvässä iskussa ja tehtävä sopii. Kuitenkin Perttusen hevosta (Unique Creation) tuskin voi voittaa. Muista peleistä en täysin unohtaisi ruunaa. Jiiveegeeltä (lähtö 1) pitää kysyä itseltään. Se on sellainen vapaa-ajattelija. Ori voi mennä yhtä hyvin uuden ennätyksen kuin 37 tänään. Vauhtia sillä on, mutta onko menoa, sitä ei tiedä."

"Seinäjoella paras tipsi on King Of North (lähtö 3). Se ei ihan riittänyt ikäluokkalähdöissä, mutta nyt on sopiva tehtävä ja hyvä vire. Willow Pride (T75-7) on iskussa, mutta takarivi ja maili eivät suosi. Täysi matka olisi tammalle jotenkin paras. Se voi voittaa mutta vaatii nyt tuuriakin. Se ampuu selistä kyllä lujaa. Time Match ja Top Class Kemp (T75-6) parantavat nyt, eri syistä tosin. Molemmilla oli syitä, miksi treenejä jäi väliin. Paikat ovat hankalat, mutta onhan Time Match muuten oikea hevonen tuollaiseen lähtöön. Nyt ei osaa kuitenkaan näillä lähtökohdilla luvata mitään voittoa."