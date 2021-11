Sukuvika pitää tiukasti otteessaan

Elina Paavola

Rune Granqvistilla on myös henkilökohtaisia tavoitteita raviurheilussa: ”Toivottavasti terveys säilyy näin hyvänä, että saan edelleen kilpailla raveissa ja valmentaa hevosia. Ja voittoja saisi tietysti tulla vielä joskus, edellisestä voitosta on jo muutama vuosi aikaa. Olen nuoresta asti ollut aika kilpailuhenkinen, oli laji mikä hyvänsä.”

Ähtävällä asuva Rune Granqvist valjastaa BWT Erien tottunein ottein hiittikärryjen eteen tutulla tallikäytävällä. Granqvist on harrastanut hevosia ja raviurheilua koko elämänsä.

”Tämä on sukuvika. Isällä oli aina hevosia, samoin sedällä ja isoisällä”, hän sanoo ja naurahtaa.

Hevosharrastus on periytynyt myös eteenpäin, vanhin tytär on mukana raveissa hevosenhoitajana ja tyttärentytär kilpailee esteratsastuksessa.

Talvi on tullut edellisenä yönä Pohjanmaalle, mutta se ei menoa haittaa. BWT Erie hölkkäilee pellon ympäri kiertävää 600 metrin rataa terävin ottein. Hieman kauempana on 1 500 metrin suora vetojen ajamista varten.

”Kovempia treenejä ajan myös Pännäisten, Purmon tai Pietarsaaren raviradalla. Yleensä ajan kahdesti viikossa vetoja. Joskus ennen treenasin hevosia selvästi enemmän, näin jälkikäteen ajatellen varmasti liikaakin”, Granqvist kertoo.

Suomen Hippoksen tilastot näyttävät Granqvistille vähän yli 2 000 ajettua starttia ja 101 voittoa. Niissä näkyvät kuitenkin kilpailut vasta vuodesta 1977 alkaen, jolloin hän oli päästellyt kilpaa jo yli kymmenen vuotta.

”Ensimmäisen kerran ajoin kilpaa 15-vuotiaana 1966. Silloin kortti vain tilattiin, muistaakseni hevosjalostusliiton kautta, ei ollut mitään kursseja. Ensimmäisen starttini Vaasassa voitin isän Veto-Tytöllä. Se oli paha asia, koska siinä ehti jo ajatella, että näinkö helppoa tämä on”, Granqvist nauraa.

Alkuun hän ajoi kilpaa perheen ja tuttujen hevosilla. Ensimmäinen lämminverinen tallissa oli orlov-isän ja ruotsalaisen tamman jälkeläinen Blue Grann 60-luvun lopussa. Tamma juoksi siihen aikaan kovan ennätyksen 1.19,6a ja voitti kymmenen kertaa.

”Raviurheilu oli silloin aivan erilaista kuin nykyään. Lähes jokainen kilpaili omilla hevosillaan ja pääasiassa lähiradoilla. Ilmoittaessa melkein tiesi, keitä tulee samaan lähtöön.”

Menneiltä vuosikymmeniltä Granqvist kaipaa kiireettömyyttä ja yhteisöllisyyttä.

”Nykyään tuntuu, että tullaan mahdollisimman myöhään raveihin ja lähdetään kiireesti pois lähdön jälkeen. Toinen selkeä muutos on, että nyt kilpaillaan oikeastaan aina ammattitallien hevosia vastaan.”

Ensimmäisen voiton lisäksi mieleen on jäänyt amatööriohjastajien Suomen mestaruus vuodelta 1988 ja sitä seuraavana vuonna tullut EM-hopea Ruotsista.

Hevoset ja raviurheilu ovat olleet Granqvistille aina harrastus, joskin tärkeä ja aikaa vievä sellainen. Päätyönään hän on pyörittänyt erilaisia yrityksiä sekä viljellyt maata. Tällä hetkellä hänellä on veljensä ja vaimonsa kanssa Neste-liikenneasema Pietarsaaressa.

”Joku juttu on päässä vialla, kun aina pitää järjestää itselleen liikaakin tekemistä. Mutta kun lähden raveihin, niin koko reissu on minulle irrottautumista muista töistä.”

Granqvist on myös kasvattanut ravihevosia 80–90-luvulla. Ruotsista haettiin tammoja, joilla ensin kilpailtiin ja sitten niitä varsotettiin. 80-luvulla Ruotsi oli Suomea huomattavasti edellä jalostuksessa ja hyväsukuisia tammoja oli tarjolla, Granqvist kertoo.

”Pahimmillaan hevosia oli kotona reilut 20. Se oli vuosina 92–93, kun pankkilama iski oikein kunnolla ja korot nousivat, eikä varsoille enää ollut ostajia.”

Granqvist on kaksikielinen ja seuraa edelleen tarkasti myytäviä hevosia Ruotsissa ja Suomessa. Toinen starttihevonen olisi mukava löytää ja samalla myydä pari tammaa siitokseen.

”Onneksi vaimo ei ole varsinaisesti kiinnostunut hevosista, vaikka toki mielellään lähtee mukaan ravireissuille. Hän painaa aina jarrua, kun meinaan innostua liikaa.”

Granqvistilla on pitkä kokemus myös hevosalan luottamustehtävistä. Hän oli aikanaan Suomen Hippoksen valtuuskunnan jäsen kymmenkunta vuotta ja on edelleen varajäsen. Lisäksi hän on ollut aktiivinen myös lähialueen erilaisissa hevosalan yhdistyksissä.

Granqvist painottaa, ettei ole itse hakeutunut luottamustehtäviin, mutta ei ole halunnut kieltäytyä yhteisten asioiden hoitamisesta.

Raviurheilun tulevaisuutta hän pohtii harkituin äänenpainoin.

”Raveja ajetaan varmasti myös tulevaisuudessa, mutta Veikkauksen todennäköisesti laskeva voitonjako tuo paljon ratkaistavia haasteita lajille jo lähivuosina. Toivottavasti palkintotaso pysyisi nykyisellään.”

Elina Paavola

BWT Erie on tällä hetkellä Rune Granqvistin ainoa kilpahevonen. Myytäviä hevosia hän seuraa tarkasti.