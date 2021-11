Loistavaan sisarusparveen kuuluva Governor Hoss vaihtoi valmentajaa ja omistajaa - ”Ruunan suvut ovat ihan mahdottomat”

Elina Paavola

Governor Hoss avasi uransa 3-vuotiaana voitolla, ja ruuna kisasi kovissa ikäluokkalähdöissä viime kaudella. Governor Hoss palasi tänä syksynä radoille yli kymmenen kuukauden tauolta.

Tornion pohjoispuolella Karungin kupeessa treenaava Ari Aatsinki sai riveihinsä 4-vuotiaan Governor Hossin (Maharajah – Celebration Ride). Ruuna kuuluu loistavaan sisaruskatraaseen. Sen tähtiä ovat suomalaisen triple crownin eli Kriteriumin, Derbyn ja Suur-Hollola-ajon voittanut Target Hoss (11,3 ja 573 000 euroa), Suur-Hollola-sankari Up-Date Hoss (10,3 ja 431 000 euroa) ja St. Legerin ykkönen Yahuu Hoss (12,1 ja 150 000 euroa).

Celebration Riden isoveljiä ovat suurenmoinen Ride the Night ja kaksinkertainen Suur-Hollola-ajon mestari Inspiration Ride.

Governor Hoss on kilpaillut tähän asti Markku Niemisen treenissä. Ruunalla on viiteentoista kisaan kaksi voittoa, yksi kakkonen ja kaksi kolmosta. Voittosumma on 7 400 euroa. Täyden matkan Governor Hoss on viilettänyt 14,7-vauhdilla läpi. Isoimmissa ikäluokkakisoissa ruuna venyi Oulu Expressissä viidenneksi. Kriteriumissa tie nousi karsinnoissa pystyyn.

”Tuossa ruuna möllöttää karsinassaan. Kankaan Jouko otti Governor Hossin lauantaina Seinäjoelta mukaansa ja toi tänne. Ruunan suvut ovat ihan mahdottomat, vielä kun olisi juoksija”, Ari Aatsinki nauraa.

”Onhan ruunalla kykyjä, mitä olen sen startteja katsellut. Jotain pikkuista häikkää on ollut, mutta se kuuluu asiaan. Ei mitään isompaa, sellaista normaalia kilpahevosen vaivaa."

Aatsinki ei osaa sanoa, koska Governor Hossin avaus hänen väreistään on ajankohtainen.

"Governor Hossilla on vielä edessä kesäkenkä. Vaihdetaan talvivarustusta alle, ja katsotaan miten ruuna vekslailee hokkikengässä menemään. Hevonen on Markun mukaan täydessä starttiterässä, ja hän olisi ilmoittanut ruunan Vermoon. Mutta mietitään jatkoa. On mahdollista, että starttaaminen menee keväälle, mutta sen tietää sitten, kun tutustutaan hevoseen tarkemmin. Tammikuussa olisi Bodenissakin hyviä sarjoja.”

Aatsinki kertoo, että Governor Hossin osti Talli Kuvernööreiltä torniolainen pitkän linjan raviharrastaja Vesa Ponkala.