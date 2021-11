Saharassa tapahtuu: Traverasta tuli uusi Ready Cash -tamma - siitosori Expectations Mäki-Tulokkaalle treeniin

Terhi Piispa-Helisten

Saharan ravitallin huippukasvatti ja -hevonen Sahara Jaeburn on palaamassa valmennukseen kotonaan Keuruulla, mutta Saharassa tapahtuu muutakin. Yksi siitosoreista on siirtynyt ammattivalmenukseen ja Ruotsin huutokaupasta tuli uusi siitostamma.

Sunnuntaina puolestaan Saharan siitosorikaartin nelivuotias Expectations U.S. (Muscle Hill) 10,7 siirtyi Tapio Mäki-Tulokkaan valmennukseen Forssaan. Expectations astui jo pienen määrän tammoja tällä kaudella Saharassa, mutta se on ollut myös valmennuksessa.

Lady Cash, 9, puolestaan ei ollut ensimmäinen Ready Cashin tytär, joka Saharaan hankittiin. Viime talvena samoista Traveran huutokaupoista löytyi kymmenvuotias Ursula Knick 13,1 vain 60000 kruunulla. Ursulan hinta tuntuu tosi alhaiselta, koska sen emä Icetea Knick on miljonääri ja jättänyt miljonäärin (Ursulan täyssisko Xperia Knick 10,9), sekä on Finlandia-ajon voittaneen Hot Shot Knickin sisko.

Nyt tullut Lady Cash oli Tammaderbynsä viides ja muutenkin kova kilpahevonen melkein 700000 kruunun tienesteillään. Emälinja on jätänyt ison listan miljonäärejä ja useamman huippuperiyttäjien elitsto-nimikkeen saaneen tamman.

"Ursula Knick on nyt kantavana RC Royaltysta (Credit Winner)", Petra Huhti kertoo.

"Vähän sama suunnitelma tässä on Lady Cashin kanssa, astuttaa RC Royaltylla, mutta katsotaan nyt kun sen aika on. Välillä Ready Cashin tyttäret siitostammat ovat nousseet huutokaupoissa ymmärrettävästi aika lailla, mutta olemme sittenkin saaneet nyt pari aika kohtuuhintaista."

Kriteriuminsa ykkönen Sahara Jaeburn, 4, (Ready Cash) lienee vielä toipilaana muutaman viikon takaisesta irtopalaleikkauksestaan? Mikä on muuten Saharan kotitallin treenattavien tilanne muuten?

"Sahara Jaeburnia olen tosiaan kävelytellyt riimunarusta toistaiseksi, mutta kyllä se jo tällä viikolla valjastetaan. Tarhassa se on saanut olla jo jokusen päivän, ja tuolla se nyt tepastelee. Hyvin ori on toipunut leikkauksesta, mutta tehdään sillä vielä kontrollikäynti Teivon klinikalla. Neljää yksivuotiasta täällä treenataan ja ne menevät hyvin. Yksi ajohevonen vähemmän tässä nyt on, kun Oskari (Mäenpää, Saharan isäntä) vei Expectationsin tosiaan eilen Porin ravien kautta Mäki-Tulokkaalle."

"Expectationsilla ei ole kiire starttiin. Sitä on laiteltu, mutta ihan hiljaisia vauhteja, kun siinä on ollut omat mutkansa matkassa erilaisten terveyskysymysten kanssa. Jos se kestää treeniä, ensi siitoskausi jäänee väliin. Jos ei kestä, keväällä on taas orihommia sitten."

Expectations on kilpaillut vain kaksivuotiaana, jolloin se tienasi yhdeksässä startissa 139399 dollaria totosijoin 2-2-1. Sen voittoaikaennätys on 11,8 ja paras tappioaika 10,7. Oriin emä Exceed Expectations (Kadabra) on jättänyt myös kaksi 09-aikaista, siitosori My MVP:n (Cantab Hall) 09,7, jolla on melkein 900000 dollarin ansiot ja My MVP:n täyssiskon Top Expectations 09,1 ja 500000 dollaria.