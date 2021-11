Kari Lähdekorpi ei hyväksy kylmäverirajoituksia - ”Hippos rajoittaa tällä viikolla harrastamista ja perustaa ensi viikolla työryhmän, joka miettii, että mistä saadaan lisää harrastajia”

Suurhevosenomistaja Kari Lähdekorpi on Suomen Hippoksen kaavailemaa kylmäveristen kilpailumahdollisuuksia rajaavaa esitystä vastaan.

Maamme huomattavimpiin hevosenomistajiin kuuluva Kari Lähdekorpi ei lämpene Hippoksen hallituksen viimeviikkoiselle esitykselle kylmäverihevosten kilpailumahdollisuuksien kaventamisesta Suomessa.

”Se, että tähän on tultu, on suomenhevosihmisten oma vika. Harrastajat ovat nyt keksineet kylmäveriset, kun suomenhevosia ei voi ostaa, tai ainakin niiden hinnoissa on pilkkuvirhe”, Hippoksen entinen hallituksen jäsen Kari Lähdekorpi lausuu.

”Puhun nyt kilpahevosista. Niitä moni tavallinen harrastaja haluaa. Hän tahtoo nähdä hevosensa kolmen viikon kuluttua startissa. Starttivalmiit lämminveriset on pitänyt jo pitkään ostaa ulkomailta, ja nyt myös kylmäverikauppa on löydetty. Näin markkina toimii. Jos kotimaan kauppa ei vedä, niin sitten käännetään katseet ulkomaille.”

Lähdekorpi jatkaa, että suomenhevosmaailmaan on tavallisen harrastajan hankala päästä sisään, kun sopivia hevosia ei ole myynnissä. Monelle voi tie hevosenomistajaksi nousta tämän myötä pystyyn.

”Ja juttuhan on niin, että me tarvitsemme kaikki harrastajat ja omistajat, oli heidän omistamiensa hevosten rotu tai väri mikä tahansa. Näillä rajoituksilla leikataan vain harrastajien määrää ja innokkuutta. Erikoista touhua. Hippos rajoittaa tällä viikolla harrastamista ja perustaa ensi viikolla työryhmän, joka miettii, että mistä saadaan lisää harrastajia. Tällä menolla loppuvat kohta harrastajat kokonaan”, Lähdekorpi lataa. Hänen omistuksessaan on myös kylmäverinen, tällä hetkellä Tiina Koskisen tallissa Lappajärvellä asuva Mo Sjur.

Hippoksen kaavailemat rajoitustoimet tulisivat todennäköisesti koskemaan alempia sarjoja. Lähdekorpi on eri linjoilla vallitsevan mielipiteen suhteen siitä, että kylmäverirotu olisi merkittävästi varhaiskypsempi kuin suomenhevonen.

”Norjassa ja Ruotsissa kylmäverisiä aletaan treenata tosissaan jo vuoden ikäisenä, mutta suomenhevosia ei aleta. Niitä ei haluta myydä eikä oikein tuoda aikaisin radoillekaan. Ja eiväthän sitä paitsi kylmäveriset ole tähänkään asti päässeet suomenhevosten ikäluokkalähtöihin tai kuninkuus- ja kuningatarkisaan mukaan, ja se on ihan okei. Mutta se myös riittää rajoitusten puolesta.”

Lähdekorpi näkee, että suomenhevospiirit ovat reagoineet kylmäveristen lisääntyneeseen tuontiin turhan voimakkaasti.

”Jos Hippos haluaa tukea sitä, että kahdeksan hevosta juoksee vastakkain läpi vuoden, niin silloin rajoitukset ovat varmasti paikoillaan. Mutta eivätköhän kaikki katsojat tahdo nähdä vaihtelua ja hevosmäärältään runsaita lähtöjä. Aika monet lähdöt on sitä paitsi nostettu pystyyn kylmäveristen ansiosta, ja siitä on kiistatonta hyötyä myös suomenhevosten omistajille ja kasvattajille. Suomenhevosihmisten pitää kyetä vastaamaan haasteeseen ja kestää se, jos Kaustiselle ilmoitetaan joukkoon yksi kylmäverinen. Nyt suomenhevospiireissä on valloillaan henki, että älkää tulko tänne, haluamme ajaa keskenämme kilpaa”, hän sanoo.

Lauantaina laskettiin Seinäjoen Toto75-ravien yhteydessä liikkeelle vetoomus kylmäverihevosten kilpailumahdollisuuksien ennallaan säilyttämisen puolesta. Sen liikkeellepanijat ovat Antti ja Tiina Ala-Rantala, Emilia Levula ja Pekka Lillbacka, Juha Länsimäki, Tiina Koskinen sekä Pirjo Miettunen ja Veli-Erkki Paavola. Kaikilla heillä on kosketuspintaa kylmäverisiin.

”On hyvä, että tällainen vetoomus on tehty ja että pannaan kehnoille esityksille hanttiin, mutta se siinä on, että mukana ovat kylmäveri-ihmiset. Nyt monet sanovat, että heillä on oma hevonen ojassa”, Lähdekorpi miettii.

Rajoitustoimia vastustavan vetoomuksen liikkeellepanijoiden mukaan allekirjoituksia on kertynyt maanantaihin mennessä liki 200. Vetoomus on ollut allekirjoitettavissa viime päivien raveissa tallialueella. Vetoomus on tarkoitus luovuttaa Suomen Hippokselle Vermossa keskiviikkona.

”Ajattelen asiasta kuitenkin aivan samalla tavalla kuin vastavetoomuksen alullepanijat. Rajoitukset eivät ole oikein", Lähdekorpi linjaa.

"Mua on aina harmittanut se, että suomenhevospiireihin ei pääse mukaan. Suomenhevosvarsoja saa toki ostaa, mutta mää haluan hankkia 24-aikaisen suomenhevosen, joka on ollut huonolla valmentajalla, ja viedä sen hyvälle. Tällaista suomenhevosta ei ole järkevästi myynnissä, mutta kylmäverisiä on. Ja niitä saa ostaa vielä sellaisella rahalla, joka tuntuu kummalta, kun on kuunnellut pyyntejä vastaavista suomenhevosista."

