Video: Sara Hautamäki pitää ravit harrastuksena – tuore Juniorikypärät-voittaja kertoo kisasta ja Coltrane Fridosta

Johannes Tervo

Coltrane Frido on Sara Hautamäen oma valmennettava. Kolmevuotias ruuna on toistaiseksi treenitauolla ja palaa kilparadoille keväämmällä.

Sara Hautamäki voitti hiljattain nuorille ohjastajille suunnatun Juniorikypärät-kilpailusarjan. 19-vuotias Hautamäki on ollut hevosten kanssa tekemisissä pienestä pitäen. Varhaisimmat hevosmuistot ovat mummolasta, jossa hän pääsi pikkutyttönä koppakärryjen kyytiin.

”Yhdeksänvuotiaana sain ensimmäisen oman ponin. Kymmenen vanhana ajoin poni­ravikortin ja aloin kilpailla ponilähdöissä. Ajoin poneilla kilpaa 17-vuotiaaksi asti.”

Hautamäen ensimmäinen poni olikin heti melkoinen juoksija. Shetlanninponitamma Stella C.C. juoksi hänen käsissään 16 voittoa, ja valjakko osallistui myös Pohjoismaiden mestaruuteen Norjassa. Hän ajoi sillä suurimman osan ponistarteistaan ja muistelee lämmöllä kovapäistä juoksijaa. Kaikkiaan Hautamäki ehti ajaa poneilla 176 lähtöä. Voittoja niistä kertyi 21.

Hevosilla ajettaviin ravilähtöihin tarvittavan ajoluvan Hautamäki hankki heti 16-vuotiaana. Ensimmäisen lähdön hän ajoi 17-vuotiaana, ja nyt startteja on ehtinyt kertyä kärry- ja monté-lähdöissä yhteensä 66.

”Kierrän mielelläni ajamassa kauempanakin. Lauantaina kilpailen monté-lähdössä Forssassa ja sunnuntaina kärrylähdössä Seinäjoella.”

Ajokeista suurin osa on toistaiseksi ollut tuttujen tai lähiseudun hevosia. Eri puolilla maata ajettujen Juniorikypärät-lähtöjen ansiosta näkyvyyttä ja verkostoa on tullut laajemminkin.

”Etenkin monté-lähtöihin on kysytty mukaan, joskus suoraan raviradaltakin. Hiittaan myös tosi mielelläni toisten monté-hevosia, siinä voi kehittää myös itseään ja samalla se on hyvää fyysistä treeniä.”

Sara Hautamäki kuvailee olevansa kilpailuhenkinen mutta realistinen ohjastaja. Hän seuraa paljon raveja ja on oman ajokkinsa lisäksi yleensä hyvin selvillä myös siitä, mitä lähdön muilta hevosilta voi odottaa. Samalla hän huomauttaa, että taktiikkaa ei kannata hakata kiveen etukäteen, vaan uusia päätöksiä pitää pystyä tekemään lähdön aikana nopeastikin.

”Se on mielestäni vahvuus myös, että en pyydä liikaa hevosilta. En ole ikinä saanut sakkoja tai varoitusta käskemisestä.”

Ammatiksi hän ei ohjastamista havittele.

”Ajan toki kilpaa niin paljon kuin mahdollista, mutta samalla haluan pitää sen harrastuksena. Jotenkin tuntuu epätodennäköiseltä, että saisin jatkuvasti niin paljon hevosia ajettavaksi, että sillä voisi elättää itsensä.”

Tällä hetkellä Hautamäki työskentelee MSK Cabinsin tehtaalla Ylihärmässä. Vuodenvaihteessa tarkoitus on keskittyä pääsykokeisiin lukemiseen. Tähtäimessä ovat viestinnän opinnot Vaasan yliopistossa.

”Se tuntuu kiinnostavalta alalta. Kävin jo kerran pääsykokeissa, mutta en päässyt silloin sisään. Seinäjoen Kuninkuusraveissa olin osana viestintätiimiä, ja se oli mielenkiintoinen kokemus.”

Raviurheilun arkipäivä on Hautamäelle tuttua. Isä Marko Hautamäki on valmentanut hevosia ja ajanut kilpaa viidellä vuosikymmenellä, välillä työkseenkin. Myös pikkusisko Iina Hautamäki on innokas raviurheilija.

”Isä on ollut aina iso tuki. Hänellä on paljon kokemusta ja osaamista.”

Hiljattain Nurmoon muuttaneella perheellä on kaksi hevosta Seinäjoen raviradalla Seppo Kankaan tallissa. Sara Hautamäen vastuuvalmennettava on Coltrane Frido, joka hankittiin pari kuukautta sitten.

”On tosi kiinnostavaa nähdä, miten oma treenattava kehittyy. Viideltä kun tullaan aamulla talliin ja hevoset hörisevät, niin siinä on oma tunnelmansa. Esimerkiksi moottoriurheilu ei antaisi minulle mitenkään niin paljoa takaisin kuin hevoset.”