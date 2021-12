Iikka Nurmonen lähtee talveksi Ruotsiin - ”Teemme kaikkemme, jotta saisimme puhuttua hänet jäämään pitemmäksi aikaa”

Anu Leppänen

Tillbaka till Sverige. Iikka Nurmonen muuttaa puolisonsa Jenni Tuokon kanssa talven ajaksi Eskilstunaan.

Iikka Nurmonen ja hänen puolisonsa Jenni Tuokko viettivät koronakevään 2020 Ruotsissa hevostensa kanssa Suomen ravien seisahtuessa. Iikan valmennettavat menestyivät mainiosti Ruotsissa. Ei olekaan yllätys, että pariskunta päätti tehdä uuden Ruotsin-kiertueen.

”Vuoden vaihteessa olisi tarkoitus olla Ruotsissa. Olemme samalla Berga Gårdilla Eskilstunan raviradan läheisyydessä reilut 100 kilometriä Tukholmasta länteen. Viimeksi lähdimme melko nopealla aikataululla. Nyt on kuitenkin kuukauden päivät aikaa suunnitella muuttoa”, kertoo Iikka Nurmonen.



Ruotsin-kiertueen on tarkoitus kestää Nurmosen mukaan vähintään kolme-neljä kuukautta. Ruotsin hyvä palkintotaso sekä keskisen Ruotsin hyvät kilpailumahdollisuudet ovat ensisijaisia syitä Ruotsin-turneeseen.

”Ilman hyviä ja kunnossa olevia hevosia ei olisi järkevää lähteä Ruotsiin. Otamme mukaan periaatteessa kaikki tallin starttihevoset. Keväällä palaamme takaisin suurella todennäköisyydellä samoihin tiloihin Lahden Jokimaalle. Minulla on kuitenkin aika paljon lainaohjastettavia Suomessa. Kevään koittaessa lisääntyvät myös lainaohjastettavien määrät Suomessa.”



Aluksi Nurmonen ja Tuokko vuokraavat 14 karsinan talliyksikön. Mukaan lähtee myös työntekijä Matleena Kuitunen.

”Vuokraamme aluksi 14 karsinan tallin, mutta saamme samasta rakennuksesta lisää karsinoita käyttöömme tarvittaessa, jos vain hevosenomistajien suunnalta löytyy kiinnostusta. Yksi lisätyöntekijäkin on tarjolla. Pystymme operoimaan isommallakin hevosmäärällä”, vinkkaa Nurmonen hevosenomistajien suuntaan.



Eskilstunan raviradan kilpailupäällikkö Michael Wallin on innoissaan Iikka Nurmosen uudesta Ruotsin kiertueesta. Wallinin mukaan Nurmosen toiminta on tavoitteellista ja ammattimaista.

”Iikan ja Jennin kanssa on todella ilo asioida. Hevoset ovat hienossa kunnossa ja tulokset radalla puhuvat selkokieltä taitotasosta valmentajana. Iikan hevoset tuovat paljon lisäarvoa talven lähtöihin”, kehuu Michael Wallin.



Eskilstunan rata pitäisi mielellään Nurmosen pidempäänkin Ruotsissa.

”Iikalla on kaikki eväät tehdä todellinen läpimurto Ruotsissa. Hän on todella lahjakas sekä ohjastajana että valmentajana. Teemme kaikkemme, jotta saisimme puhuttua hänet jäämään pitemmäksi aikaa”, toteaa Wallin.



Nurmonen ja Tuokko eivät ole ainoat suomalaiset Berga Gårdilla. Juha ja Tiina Koskela ovat olleet Ruotsissa kohta kaksi vuotta.

”Koskelat vaikuttavat viihtyvän oikein hyvin meillä. He ovat todella mukava perhe, ja Juhastahan on tullut todella suosittu kengitysseppä alueellamme”, kehuu Wallin suomalaisia raviammattilaisia.