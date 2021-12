Tähtitamma Stonecapes Queila jatkaa hollolalaisena - ”Koko kohu oli mun ja Christan välinen juttu”

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Stonecapes Queila matkalla 5-vuotiaiden Euroopan mestariksi Vermossa lokakuussa 2019 Hannu Torvisen ohjastamana. Tamma tulee pysymään kohusta huolimatta Hollolassa.

Hevosurheilu uutisoi eilen torstaina, että maamme tammatähdistöön kuuluva Stonecapes Queila vaihtaa valmentajaa. 7-vuotiaan ”Keilan” omistaa Susanna Packalén. Hänen tyttärensä Christa Packalén on kantanut tähän asti valmennusvastuuta – ja kantaa omistajan mukaan jatkossakin.

”Me ollaan Christan kanssa tällaisia kuumakalleja. Se on meidän tyyli hoitaa asioita. Olen itse opettanut Christalle, että ei saa antaa periksi. Jos antaa periksi, ei elämässä pärjää. Kasvattajana en minäkään voi antaa aina periksi, vaan välillä on oltava lujana. Tämä Keilan tapaus oli ihan mitätön juttu”, nauraa Kanarialla lomaileva Susanna Packalén.

”Ihmeissäni luin Hevosurheilun uutista, ja kummissani seurasin siitä noussutta kohua ja keskustelua. Se oli ikävää, kun annettiin ymmärtää, että Keila on loppu. Ei ole, hevosella on kaikki kunnossa. Hyvähän se tietenkin on, että tamma kiinnostaa.”

Susanna Packalén jatkaa, että Euroopan mestari Stonecapes Queila kilpailee vielä pari kertaa ennen taukoa.

”Tamma starttaa nämä muutamat kerrat joko mun tai Christan lisenssin alla. Ketään muuta valmentajaa ei ole harkittu, ei edes Utalaa (Juha). Hänkin kuuluu tosin tähän meidän koplaan, Utala on sisäpiirin mies. Katsotaan nyt rauhassa, mutta tällä tontilla tamma kuitenkin pysyy. Parin startin jälkeen edessä on rokotustauko, jonka aikana tammaa huolletaan.”

Yli 240 000 euroa ansainnut Stonecapes Queila on voittanut tällä kaudella Killerin Eliitin sekä Suur-Hollola-ajon Best Ladyn ja välierän. Finaalissa tamma jäi yhdenneksitoista.

”Koko kohu oli mun ja Christan välinen juttu. Christa on niin älyttömän tarkka hevosten kanssa, mikä tietenkin on yksi hänen vahvuuksistaan”, Susanna Packalén sanoo.