Taru Silaste jatkaa raviammattilaisen työtään Ruotsissa mutta muuttaa Halmstadista

Taru Silasteen albumi

Taru Silaste työskenteli Ruotsissa ensin 1,5 vuotta Hanna Lähdekorven valmennettavien kanssa.

Hevosenhoitaja Taru Silaste on työskennellyt Halmstadin hevoskeskuksessa Ruotsin länsirannikolla pari vuotta. Ensin Hanna Lähdekorven palveluksessa puolisentoista vuotta ja puoli vuotta hän on tehnyt erilaisia tuurauksia Magnus Dahlénilla, Peter Untersteinerilla sekä viimeksi Jerry Riordanilla, jossa hän on toistamiseen.

”Olen ollut neljällä Halmstadin valmentajalla. Taitaa olla hyvä aika vaihtaa paikkakuntaa välillä”, Silaste naurahtaa.

Helmikuun alussa hän aloittaakin nuoremman polven valmentajiin kuuluvan Maria Törnqvistin palveluksessa. 34 vuotta tänä vuonna täyttävä Törnqvist on rakentanut määrätietoisesti valmentajan uraansa.

Vajaan 60 hevosen valmennustalli sijaitsee Nossebrossa Essungan kunnassa. Se sijaitsee noin 80 kilometriä Göteborgista suoraan sisämaahan.

Törnqvist lukeutuu näin ollen Åbyn radan lisenssivalmentajiin.

”On mukava päästä näkemään vähän eri vaiheessa uraa olevan ammattivalmentajan toimintaa. On mielenkiintoista nähdä, kuinka hän valmentaa ja muutenkin, kuinka hän on organisoinut toimintansa”, Silaste tuumii.

Vaikka hevosenhoitajan työ on tunnetusti fyysisesti vaativaa, Taru Silaste ei ole ainakaan tässä vaiheessa halukas vaihtamaan työtään niin sanotusti siisteihin sisähommiin.

”Tälläkin hetkellä täällä Halmstadissa sataa vetta ja kura lentää ajaessamme hevosilla. On tämä kuitenkin sen verran mielenkiintoista työtä, että tehdään tätä niin kauan kuin fysiikka kestää”, naurahti alkuviikolla kesken työpäivän Riordanin tallilta tavoitettu Taru Silaste.

Hän on nähnyt raviurheilua monelta kantilta, sillä ennen lähtöä Ruotsiin Silaste työskenteli Suomen Hippoksen kilpailuosastolla. Sitä ennen Taru työskenteli useamman vuoden Markku Niemisen palveluksessa hevosenhoitajana.