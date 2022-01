Tapio Perttuselle avoimen tason ennätyskuntoinen ranskalainen Cash Maker - ”Tällaiselle on Suomen ykkössarjoissa varmasti tilaa”

Kuva: Anu Leppänen

Vierivä kivi ei kerää sammalta. 65-vuotiaalla Tapio Perttusella on allaan valmentajana uransa ennätyskausi, ja tallissa tapahtuu koko ajan. Nyt Orimattilaan muutti moninkertainen Vincennesin valloittaja Cash Maker.

Lauantain TotoTV-studiolähetyksessä kerrottiin, että Tapio Perttunen saa talliinsa mielenkiintoisen ykkössarjalaisen, Cash Makerin. Coktail Jetin poika on tienannut piirua vaille 300 000 euroa.

10-vuotias ruuna on kisannut urallaan vain 41 kertaa. Voittoja on tullut yhdeksän, kakkosia kolme ja kolmosia neljä kappaletta.

2019 Cash Maker ei kilpaillut lainkaan, ja vuonna 2020 tilastoihin kertyi vain yksi kisa. Viime kaudella Cash Maker pääsi starttiin yhdeksän kertaa. Tuoreimmassa kilpailussaan Vincennesin Prix du Sapissa ruuna oli ennätystuloksellaan 12,1ake kolmas. Joulukuun 2. päivänä ravatun lähdön voitti Jean Michel Baziren ruotsalaisruuna Tjacko Zaz.

Cash Maker on kilpaillut koko tähänastisen uransa Sébastien Ernaultin treenistä käsin. Ruunan suurin voitto tuli nelisen vuotta sitten Vincennesin Prix Michel Marcel Gougeonista. Group III -tason lähtövoitto tiesi 49 500 euron tienestiä.

Cash Maker on 731 810 euroa ansainneen ja 22:sta kisastaan yhdeksän nimiinsä vieneen Dollar Mackerin vuotta vanhempi isoveli.

”Cash Maker tuli eilen. Hienon näköinen hevonen. Heti lyötiin ruunalle hokit alle, ja tänään käydään ajamassa ensimmäisen kerran”, Tapio Perttunen kertoo.

”Ruunan ympärille muodostetaan omistajaporukka, muutamia on jo mukana. Saimme hevosesta vinkin Petriläisen Arilta, ja asiaa hoidettiin Jos Verbeeckin kautta. Cash Makerilla on ennätysjuoksu alla, ja sen vuoksi haluttiin sitten hommata ruuna, vaikka siinä oli parin vuoden starttivälikin. Tosi mielenkiintoinen hevonen, kun kyseessä on vahva menijä. Tällaiselle on Suomen ykkössarjoissa varmasti tilaa.”