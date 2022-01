Aurora’s Dream debytoi lauantaina Tiina Koskisen valmennuksesta – Mo Sjur lähestyy starttikuntoa

Elina Paavola

Tiina Koskisella on mielenkiintoinen tulokas tallissaan. Valmennuslistalla on kaikkiaan parikymmentä hevosta.

Aurora’s Dream debytoi lauantaina Teivossa Tiina Koskisen valmennuksesta käsin toisessa T75-kohteessa. Uusi valmentaja on ehtinyt ajaa muutaman kerran tallinsa uudella tulokkaalla, ja on tyytyväinen tamman olemukseen.

”Oikein mukavan oloinen tamma. Se tuli meille omistajan ollessa menossa leikkaukseen. Aurora’s Dream lähtee varmastikin kotiin, kunhan omistaja on toipunut leikkauksestaan.”

Viisivuotiaaksi kääntynyt Aurora’s Dream oli puolessa viime vuoden 18 startissaan kolmeen parhaan joukossa. Lauantaina Jukka Torvisen ajamalla tammalla on sisin lähtörata auton takaa.

”Se meni oikein hyvin viime vuonna. Vanhojen näyttöjensä perusteella sen pitäisi riittää ihan hyvin lauantainakin. Olemme ajaneet hölkkää tammalla pari kertaa kotona, ja kaiken pitäisi olla kunnossa.”

Tiina Koskisella on valmennuslistallaan reilut parikymmentä hevosta. Kohta valmennuslistalle lisättäneen mielenkiintoinen tulokas Ruotsista. Tulokas on tosin ollut jo tovin Koskisen tallissa. Puheen kääntyessä Kari Lähdekorven Mo Sjuriin on Tiina Koskinen toiveikas loukkaantumisista kärsineen kuusivuotiaan tulevaisuuden suhteen.

”Helmi–maaliskuulle olen kaavaillut starttia, jos kaikki on kunnossa. Käytimme oriin juuri varmuuden vuoksi kontrollissa, ja jalat olivat terveet. Todella hieno ja hyvänoloinen kylmäverinen.”

Ennen lauantaita Tiina Koskinen ehtii käydä neljällä hevosella Uumajan lounasraveissa torstaina. Järvsö Nilsingemar, Grace Journey, Twinquit sekä Away ovat Koskisen nelikko Ruotsin matkalla. Uusittujen lautta-aikataulujen ansiosta lounasraveihin pystyy lähtemään ravipäivän aamuna ja kotiin ehtii iltalautalla.

"Kuin kävisi Vermossa. Kaikki neljä hevosta ovat kunnossa. Joten ei yhden voiton mukaan saaminen ole ihan utopistista Ruotsin reissulta.”