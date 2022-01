Kyvykäs Mescalin Shade Minna Rampan valmennukseen: "Vauhdin puutteesta menestys ei jäänyt kiinni”

Terhi Piispa-Helisten

Sam Bourbonin ja Unikon poika Mescalin Shade on ottanut kaksi voittoa yhdeksässä startissa. Arkistokuvassa ruuna Santtu Raitalan ajamana.

Nelivuotiaaksi kääntynyt Mescalin Shade on aina tiedetty kyvykkääksi menijäksi. Yli 200 000 euroa tienanneen Sahara Peyoten puoliveli aloitti uransa kolmevuotiskeväällä 16-aikaisella voitolla Markku Niemisen valmennuksesta käsin. Kaudesta ei muodostunut lopulta ennakko-odotusten mukainen, mutta kahdeksasta kilpailusta kaksi päättyi voittoon.

Nelivuotiskautensa Sam Bourbonin poika avasi vielä Niemisen valmennuksesta käsin parisen viikkoa sitten Teivossa. Tuloksena oli viides sija. Tämän jälkeen ruuna vaihtoi Minna Rampan valmennukseen Kokemäelle. Leipätyökseen hevosia kuntouttava Rampa osti vauhdikkaan menijän itselleen Niemisen suosituksesta.

Uusi omistaja-valmentaja tiedostaa ruunan Akilleen kantapään.

”Se on käynyt turhan kuumana Niemisellä olleessaan. Varmaankin temperamentista johtuen kolmevuotiskaudesta tuli rikkonainen. Vauhdin puutteesta menestys ei jäänyt kiinni.”

Ihan pian ei Mescalin Shadea nähdä radoilla. Rampa haluaa tallin uusimman tulokkaan kotiutuvan rauhassa uuteen ympäristöönsä.

”Se on herkkä hevonen. Tärkein asia on saada se rauhallisemmaksi. Sitä kautta sillä on vielä paljon annettavaa radoilla kovemmissakin tehtävissä.”

Seitsemää hevosta valmentavan Minna Rampan viime vuosi sujui mukavasti. Tallin hevoset juoksivat lähemmäs 30 000 euroa rahaa kaviourilta. Starttihevoset ovat kuitenkin hänelle harrastus.

”Minulla on 10–15 hevosta kerralla kuntoutuksessa, siitä tulee elantoni. Omat starttihevoset ovat mukava lisä, ja ei ainakaan käy aika pitkäksi.”