Korvenheimon hevoset jäivät pois Solvallasta henkilökunnan sairastumisen vuoksi

Valmentaja Timo Korvenheimo ja menestyshevosensa Hazelhen Hermesin ovat kunnossa, mutta eivät päässeet kilpailemaan Solvallassa, koska tallissa on henkilökuntaa kipeänä.

Kolmevuotiaaksi tulleen Royal Duchessin (RC Royalty) piti startata Solvallassa ikäistensä tammojen lähdössä ja Hazelhen Hermesin (EL Mikko) illan ylimmässä sarjassa, mutta valmentaja Korvenheimo joutui jättämään hevoset pois. Kumpikin lähtö oli ohjelmassa ennen illan T86-kohteita ja kumpaakin hevosta piti ohjastaa Iikka Nurmonen.

Royal Duchessin lähdössä on vielä mukana kaksi suomalaistaustaista ravuria, Janne Korven ohjastama Carla Combo (Maharajah) ja Mika Forssin ajokki Baccarat Time (Classic Photo), jota valmentaa Petri Salmela.

"Henkilö, jonka piti lähteä Ruotsiin hevosten kanssa, sairastuikin", Korvenheimo harmittelee.

"Kun toinenkin työntekijä on tällä hetkellä poissa, jouduimme mahdottomaan tilanteeseen. Olin jo järjestelemässä matkaa itselleni, mutta todettiin sitten, että tämä on töiden tekemisen kannalta täällä kotitallilla nyt mahdoton tilanne. Vielä mahdottomammaksi muuttuisi, jos joku vielä sairastuisi, joten oli pakko nostaa kädet pystyyn."

Millainen tilanne tallissa on hevosten osalta?

"Mukava fiilis on treenata aika nuorta kalustoa kohti uutta kautta, ja suurin osa hevosista onkin treenitauolla. Kalustoa nuorennettiin ja joitakin vasta nelivuotiaaksi tulleita tammoja siirrettiin jo siitokseen. Tallin hevosten suhteen on odotuksia, myönnetään. Toivotaan että tämä pandemiatilanne kohta hellittää. On raskasta kun ei normaalielämä meinaa jatkua millään."

Puhetta on ollut esimerkiksi oman filiaalin avaamisesta Ruotsiin, onko uutta siltä rintamalta?

"Ei uutta, mutta kyllä asia jollain tapaa on mielessä edelleen. Suomessa palkintojen tilanne näyttää 2023 loppuun asti turvalliselta, mutta mitä siitä eteenpäin? Tässä vaiheessa uraani pitäisi investoida, mutta paljonko on paljon sillä rintamalla? Ei lähdetä ulkomaille, ellei saada tosi toimivaa kuviota. Lisäksi kyllä kotimaahankin satsataan. Kaksi omaa tammaa kantaa oriista Southwind Spirit (Muscle Hill), jossa olen itse osakkaana ja kolme tammaa on tarkoitus astuttaa tällä kaudella. Kuitenkin sitä kaipaisi hieman vahvempaa tunnetta siitä, että lajin tulevaisuus turvataan maassamme."