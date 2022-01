Hippoksen nuorten ohjastajien kisat kaventuivat Juniorikypärän verran - viime hetki äänestää vuoden hevosta

Ville Toivonen

Salamakypärä 2021 oli Jere Hurme. Salamakypäriä on ratkaistu vuodesta 2012, jolloin Iikka Nurmonen oli ykkönen. Kisa jatkuu tänäkin vuonna, mutta kaksi vuotta ohjelmassa ollut Juniorikypärät-sarja loppui lyhyeen.

Hippos päätti lopettaa Juniorikypärät-kilpailusarjan viime vuoden lopussa. Kovin nuorten ohjastajien kisa Salamakypärät järjestetään tänä vuonna edelleen - samoin Montékypärät. Kokonaisuutena Hippos lupaa lisätä nuorten ohjastajien kilpailumahdollisuuksia.

"Hippos on tehnyt maakuntaradoille kiintion, kuinka paljon juniorilähtöjä pitää ajaa vuodessa", Suomen Hippoksen markkinointi- ja tapahtumakoordinaattori Hanna Närhinen kertoo.

"Mainittu kiintiö on nyt 40 lähtöä. Ikärajana näihin on 25 vuotta. Tässä toimitaan samalla tavalla, kuin montélähdöissä, joilla on myös oma kiintiönsä."

Hippoksen tiedotteeseen joulukuun alusta nuorten ohjastajien kisojen jatkosta 2022.

Jos taas kiinnostaa vaikuttaa vielä vuoden hevosen valintaan, kannattaa huomioida, että vaikka gaalaa siirrettiin, äänestys päättyy alkuperäisenä gaalapäivänä eli lauantaina 22.1.Vuoden hevoseksihan ovat siis ehdolla An-Dorra, H.V. Tuuri, Magical Princess, Parvelan Retu, Suven Sametti ja Tetrick Wania. Viimeinen päivä äänestää on ylihuominen lauantai. Gaala siirtyi taas huonontuneen pandemiatilanteen vuoksi pidettäväksi 26. maaliskuuta. Vuoden sykähdyttävimmän ravihetken äänestys päättyi jo loppiaisen tienoilla.

"Muuta uutta tiedotettavaa ravigaalasta ei ole juuri nyt."