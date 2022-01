Short In Cash siitosoriiksi Ossi Nurmosen listoille - kilpauraa pyritään jatkamaan

Short In Cash 11,2 ja yli 2,1 miljoonaa kruunua aloittaa siitoksessa ja menee Ossi Nurmosen listoille täksi kaudeksi. Tavoitteena on myös jatkaa kilpailemista. Ori voitti Vincennesissä upeaan tyyliin kahdesti talvimeetingissä 2019-2020 ja osallistui mm. Kymi Grand Prixiin 2021.

Terhi Piispa-Helisten

Short In Cash ja Björn Goop valmistautumassa Kymi Grand Prixiin 2021.

Stall Nikkanen Oy:n kasvattama Ready Cash-ori on kovimmillaan kilpaillut Euroopan huipputasolla. Short In Cash on ollut mukana mm. UET Grand Prixin finaalissa, Åby Stora Prisissä (kuudes), Prix de Parisissa ja siis myös Kymi Grand Prixissä. Suurin voitto ja isoin palkinto 26550 euroa Short In Cashile tuli tammikuun 2020 Prix de Vic Sur Seressä (videoon).

Pääset Short In Cashin (voittosumma reilut 2,1 miljoonaa kruunua) kilpailutietoihin tästä.

Short In Cash on siis Euroopan johtavan siitosoriin Ready Cashin (Indy De Vive) poika. Emä Shorthanded Sallylla (Lindy Lane) on toinenkin 11-aikainen poika, vaikka jälkeläisiä on vain kolme. Shorthanded Jagilla (Jag De Bellouet) on yhdeksän voittoa uransa 44 startista ja voittosumma 861291 kruunua. Emänemä Ottens Tea (Texas) oli kruunumiljonääri, mutta jätti vain yhden varsan.

Short In Cash aloitti uransa voitokkaasti, mutta laukkojenkin sävyttämästi Petri Puron tallista. Ori on juossut suurimman osan starteistaan Björn Goopin valmennuksesta.

"Short In Cash on varmaankin kaunein Ready Cashin pojista", Björn Goop kommentoi Stall Nikkasen tiedotteessa.

"Sitä on helppo käsitellä ja psyyke sekä kilpailupää ovat hyvät. Aiomme käyttää sitä omille tammoillemme, niille joille se suvullisesti sopii, tällä kaudella."

Edellisen kerran ori kilpaili marraskuussa Vincennesissä. Stall Nikkasen Tapio Nikkanen kertoi MT Ravinetille, että ori teloi itseään hieman marras-joulukuun vaihteessa. Nyt se on Normandiassa, jossa sillä ajetaan meressä. Normaaliin treeniin siirtymistä kokeillaan kuukauden päästä.

"Toivotaan ainakin, että kilpaura jatkuu vielä. Tällä viikolla on aloitettu sperman kerääminen pakastusta varten. Björnin kanssa puhuttiin, että se sopii hyvin tähän kevyemmän treenin vaiheeseen", Nikkanen kertoi.

Short In Cash tulee todennäköisesti olemaan tarjolla vain pakasteoriina Suomessa 2022. Sen palveluja on tarjolla Maaningan oriasemalla eli Ossi Nurmosella.

Juttua on päivitetty 20.1.2022 kello 14.33. Lisätty Nikkasen kommentit ja korjattu otsikkoa sekä ingressiä niiden pohjalta.