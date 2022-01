Ruotsin Toto75-karonkka: Timo Nurmoksen tallin Amalencius B.B. vakuutti Färjestadissa

Terhi Piispa-Helisten

Timo Nurmoksen talliin tuli V75-voitto Amalencius B.B.:n myötä. Ruuna teki järisyttävän hienon esityksen ja ansaitsi voitollaan paikan Solvallan Klass I -finaaliin.

1. Amalencius B.B.

Piippuhyllyn paikalta matkaan startannut Amalencius B.B. juuttui kolmannen radan kiertoon, mistä ohjastaja Örjan Kihlström valitsi taktiikaksi ajaa eteenpäin kohti kärkeä. Ruuna pääsikin etenemään lopulta aina kärkipaikalle saakka etusuoralla, mutta hintalappukin sille oli kyllä melkoinen, sillä ensimmäisen tuhannen tempo oli 11,7-vauhtinen. Timo Nurmoksen valmennettava oli kovasta matkavauhdista huolimatta myös lopussa täysin pitelemätön. Stallet Vi Ses i Baren HB omistaa viisivuotiaan ruunan.

Raahesta lähtöisin olevan Jouni Vikmanin valmentama Xerxes Millpond sijoittui lähdössä kolmanneksi.

2. Disco Volante

Kultadivisioonassa kaikki oli helppoa Disco Volantelle, joka muutaman epäonnistuneen startin jälkeen palasi takaisin päiväjärjestykseen. Varsinkin talvisin kovaa menestystä niittänyt ruuna näytti taas parasta osaamistaan voittaen keulapaikalta, minne hevonen kaasutti vitosradalta yhden poisjäännin myötä. Ensimmäinen tuhat oli ainoastaan 13,4-vauhtinen, mikä helpotti hevosen tehtävää merkittävästi.

Lopussa Per Lennartssonin kaksikko Nappa Scar ja Hazard Boko yrittivät haastaa Disco Volantea, mutta ne joutuivat tyytymään sijoihin kaksi ja kolme. Pitkältä tauolta tositoimiin palannut suomalaishevonen Elian Web sijoittui kuudenneksi. Disco Volanten omistaa Stall Courant AB, Stefan Melander valmentaa ja ohjastuksesta vastasi Ulf Ohlsson.

3. Equal to None

Rauhallisesti startin ottanut Equal to None juoksi toisessa parissa ulkona, mistä valjakko kohosi kolmannelle radalle noin 1300 metriä ennen maalia. Ruuna juoksi hetken toisella ilman selkää, kunnes vetoavuksi eteen kiersi Boke Palema. Viimeisellä takasuoralla valjakko kohosi uudelleen kiriin kolmannelle ja eteni keulassa juosseen Global Classifiedin rinnalle. Loppusuoralla nähtiin hieno kamppailu voitosta, jonka käänsi niukasti edukseen Equal to None. Suomalaisen Einari Vidgren Oy:n omistama Global Classified oli urhea kakkonen ottaen huomioon kova avauspuolikas.

Equal to Nonen omistaa Stall Kennys Andelshästar 66. Carl Johan Jepson ohjasti Björn Goopin valmentamaa ruunaa.