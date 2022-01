Valtioneuvosto hyväksyi raviratojen tuet – kokonaissumma pysyi viime vuoden tasolla

Suomen Hippoksen puheenjohtaja Kari Eriksson muistuttaa, että raviurheilun muuten hankalassa tilanteessa myönteistä on maakunta- ja kesäratojen palkintopotti. Se on yli viisi miljoonaa euroa enemmän kuin vielä Fintoton aikana.

Ravien palkintotuet ja maakuntaratojen ja pääradan Vermon toimintatuet tälle vuodelle käsiteltiin valtioneuvoston raha-asiain valiokunnassa torstaina ja hallitus vahvisti ne perjantaina.

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) käsitteli vuodenvaihteessa Suomen Hippokselta saamansa esitykset raviratojen rahoituksen jaosta. Käytännössä rahoitus noudattelee pitkälti viime vuoden kanssa samaa linjaa.

Palkintotukia jaetaan yhteensä 20,9 miljoonaa euroa. Niiden jakauma noudattaa Hippoksen laatimaa kilpailukalenteria ja raviratojen tekemisiä palkinnonjakosuunnitelmia eri kilpailuille.

Toimintatukien summa on yhteensä lähes 10,5 miljoonaa euroa. Se on pysynyt viime vuodet samassa suuruusluokassa. Tuki maksetaan kuukausittain.

Suomen Hippoksen puheenjohtaja Kari Eriksson toteaa, että keskusjärjestö ei vielä ole saanut ministeriöstä lopullista kirjettä, joka koskee tukien jakautumista ja sen perusteita.

"Ilman että siis olemme vielä tutustuneet siihen, toiminta- ja palkintotukien päätökseen voidaan olla tyytyväisiä. Kahden radan osalta luvuissa on poikkeamaa ja se johtuu viime vuonna ajamatta jääneistä päivistä."

Kilpailupäivien määrä vaikuttaa suoraan kunkin radan toimintatukeen.

Ratojen investointituista ei tehty tällä kertaa päätöstä samaan aikaan toiminta- ja palkintotukien kanssa. Syynä on Erikssonin arvion mukaan se, että kaksi rataa on hakenut jatkoaikaa investointien toteuttamiseen. "Se on vähän lykännyt muidenkin tukien käsittelyä. Todennäköisesti niitä käsitellään helmikuussa", hän ennakoi.

Kesäratojen toiminta- ja palkintotuet MMM käsittelee niin ikään Suomen Hippoksen esitykseen perustuen. Niiden käsittely ajoittuu tyypillisesti keväälle.

"Jos raviurheilun muuten hankalassa tilanteessa haluaa nähdä positiivista, on hyvä huomata, että maakunta- ja kesäratojen palkintopotti oli alimmillaan Fintoton vielä toimiessa noin 17 miljoonaa euroa. Nyt se on yli viisi miljoonaa enemmän. Siinä mielessä meillä on syytä tyytyväisyyteen ja yhteistyö ministeriön kanssa on sujunut hyvin", Eriksson toteaa.

Raviradat ovat kritisoineet toimintatuen jakoperusteita, koska ne pakottavat radan tekemään nollatuloksen ravikilpailutoiminnan osalta, jotta tukia ei vähennetä jatkossa. Näin järjestelmästä uhkaa muodostua kannustinloukku.

Yhtälö on mutkikas. Hevospeleistä ei jää rahaa raveja järjestäville radoille vaan se menee kokonaisuudessaan Veikkaukselle. Kuitenkaan radat eivät voi käyttää toimintatukea esimerkiksi tapahtumien markkinoinnin kustannuksiin.

Suomen Hippoksen uusi raviratavaliokunta aloittaa työnsä tänä vuonna. Se käsittelee kilpailutoiminnan edellytyksiä kilpailupäivien jakautumisen ja profiloinnin kautta, vaikka ei suoraan tukien jakomalleihin otakaan kantaa.

Asia kuuluu myös MMM:n perustaman hevostalouden ja raviurheilun elinvoima- ja vastuullisuustyöryhmän listalle. Sitä johtaa Ponssen omistajiin kuuluva hevoskasvattaja ja -omistaja Juha Vidgrén. Työryhmän on määrä antaa esityksensä juhannukseen mennessä.

Hevostalouden valtiontukia maksetaan tänä vuonna yhteensä 39,9 miljoonaa euroa, mikä on kutakuinkin sama summa kuin viime vuonna. Tästä summasta 27,8 miljoonaa on Veikkauksen tuotoista maksettua eli se on siis rahaa, joka on pääosin hevospeleistä takaisin ravien pyörittämisen kuluihin tuloutettua. Muu rahoitus tulee valtion budjetista, josta korvataan kaikille Veikkauksen edunsaajille peliyhtiön tulojen alenemaa.

Maa- ja metsätalousministeriö käsittelee myöhemmin kesäratojen tukien lisäksi tuet, jotka suuntautuvat hevoskasvatukseen sekä Suomen Ratsastajaliitolle ja Suomen Hippos ry:lle sovittuihin kohteisiin kuten nuoriso- ja antidopingtoimintaan.

Hevostalouden valtiontukien jakoperusteet on hyväksytetty Euroopan komissiolla, joka seuraa kaikkien jäsenmaiden valtiontukien käyttöä tarkasti. Tuet ovat julkista tietoa.

