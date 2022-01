Tältä näyttää 2022 Prix d'Amerique paperilla

Terhi Piispa-Helisten

Jean-Michel Baziré on taas keskiössä neljällä valmennettavallaan, kun Prix d'Amerique ajetaan 100. kerran. Hän on voittanut kisan valmentajana kolmesti ja ohjastajana neljästi.

Pohjoismainen edustus on laihaa, sillä vain Robert Berghin valmentama Vincennesissä toissasyksynä UET Grand Prixin voittanut Power (Googoo Gaagaa) on edustamassa pohjolaa. Suomalaisedustusta nähdään sentään hoitajapuolella, kun Anu Intonen on italialaisori Cokstilen (Quite Easy) taustalla ja Veikko Haapakangas hoitaa Jean-Michel Bazíren tallin italialaista Zacon Gioa (Ruty Grif).

Vaikka Face Time Bourbonin italialainen pääomistaja Antonio Somma sai tiistaina shokkiuutisia Face Time Bourbonin (Ready Cash) jalan loukkaantumisesta, on hänellä mukana kisassa vielä Vivid Wise AS (Yankee Glide) ja Zacon Giossa hän on kasvattajana.

Suosikki asema on nyt avoinna, mutta todennäköisintä on, että voitto menee Bazíren talliin, sillä Ranskan ykkösvalmentajalla on mukana neljä. Isäntä itse ajaa Feydeau Seveniä (Redeo Josselyn), mutta ehkä paras arpa on kahden viime kisan kakkonen Face Time Bourbonin taustalla, Davidson Du Pont (Pacha Du Pont). Oritta jaa valmentajan poika Nicolas Bazíre. Myös Cokstile ja Björn Goopin lainaohjastama Zacon Gio ovat kovia, samoin viisivuotias sankari Hohneck (Royal Dream), Criterium Continentalin ykkönen, joka tulee Philippe Allairen tallista. Ei ole liioin syytä unohtaa viimeksi Face Time Bourbonin kirissä ohittanutta Etonnantia (Timoko) Richard Westerinkin valmennustallista.

Samalla ratkesi myös lauantain Prix du Luxembourgin (1. palkinto 45000 euroa), viikonlopun kakkoskisan, lähtölista. Anu Intosen toinen suojatti, suomalaisille tuttu Chief Orlando (Orlando Vici) ei aivan saanut paikkaa 16:n joukossa. Ruotsista Luxembourgissa on vahva edustus tänä vuonna: Missle Hill, Wild Love, Calle Crown, Gareth Boko ja Dear Friend. Björn Goop ohjastaa lisäksi Tomas Malmqvistin valmentamaa ranskalaista Express Jetiä, Calle Crownin tallikaveria siis.

Linkki lauantain Prix du Luxembourgin lähtölistaan.

101. Prix d'Amerique sunnuntaina, 1. palkinto 450000 euroa:

1 Galius (ori 6v Love You-Star de Villeneuve)

1.12,5pi/€383.000. 25 st: 16-2-1.

Ohjastaja: Yoann Lebourgeois. Valmentaja: Séverine Raimond.

2 Feydeau Seven (o. 7v Redeo Josselyn-Unanime Seven)

1.10,8ake/€587.217. 48 st: 17-8-1.

Ohjastaja: Jean-Michel Bazire. Valmentaja: Jean-Michel Bazire

3 Rebella Matters (t. 7v Explosive Matter-Mystical News)

1.11,1ake/€590.697. 70 st: 16-10-16.

Ohjastaja: Christophe Martens. Valmentaja: Jean-Michel Bazire.

4 Hohneck (o. 5v Royal Dream-Caranca)

1.10,4ake/€701.790. 28 st: 14-7-5.

Ohjastaja: Francois Lagadeuc. Valmentaja: Philippe Allaire.

5 Diable de Vauvert (o. 9v Prince d’Espace-Pop Star

1.10,0aly/€775.690. 68 st: 13-8-6.

Ohjastaja: Tony Le Beller. Valmentaja: Bertrand Le Beller.

6 Gu d’Heripre (o. 6v Coktail Jet-Vedetta d’Heripre)

1.10,1ake/€801.900. 29 st: 14-6-2.

Ohjastaja: Franck Nivard. Valmentaja: Fabrice Souloy.

7 Chica de Joudes (t. 10v Jag de Bellouet-Queschua Love)

1.10,3ake/€884.970. 79 st: 16-12-4.

Ohjastaja: Alain Laurent. Valmentaja: Alain Laurent.

8 Power (o. 6v Googoo Gaagaa-La Vici)

1.11,0ake/€920.172. 35 st: 14-8-1.

Ohjastaja: Robert Bergh. Valmentaja: Robert Bergh.

9 Etonnant (o. 8v Timoko-Migraine)

1.09,7ake/€1.053.500. 69 st: 15-13-4

Ohjastaja: Anthony Barrier. Valmentaja: Richard Westerink.

10 Flamme du Goutier (t. 7v Ready Cash-Utopie du Goutier)

1.10,6ke/€1.059.740. 42 st: 15-4-2.

Ohjastaja: Théo Duvaldestin. Valmentaja: Thierry Duvaldestin.

11 Cokstile (o. 9v Quite Easy-Joystile)

1.09,1aly/€1.149.087. 64 st: 24-13-7.

Ohjastaja: Gabriele Gelormini. Valmentaja: Erik Bondo. (Hoitaja: Anu Intonen)

12 Zacon Gio (o. 7v Ruty Grif-May Glade Font Sm)

1.09,3aly/€1.479.290. 52 st: 29-8-3.

Ohjastaja: Björn Goop. Valmentaja: Jean-Michel Bazire. (Hoitaja: Veikko Haapakangas)

13 Vitruvio (o. 8v Adrian Chip-Tigre Om)

1.10,4ake/€1.532.257. 69 st: 19-12-8.

Valmentaja: Alessandro Gocciadoro. Ohjastaja: Alessandro Gocciadoro.

14 Delia du Pommereux (t. 9v Niky-Noune du Pommereux)

1.09,8ake/€1.578.690. 78 st: 15-13-7.

Ohjastaja: David Thomain. Valmentaja: Sylvain Roger.

15 Vivid Wise As (o. 8v Yankee Glide-Temple Blue Chip)

1.08,6aly/€1.624.703. 62 st: 25-6-7.

Ohjastaja: Matthieu Abrivard. Valmentaja: Alessandro Gocciadoro. (Omistaja: Scuderia Bivans Srl)

16 Bahia Quesnot (t. 11v Scipion du Goutier-Queen Ines)

1.08,7aly/€1.741.133. 123 st: 12-19-8.

Ohjastaja: Junior Guelpa. Valmentaja: Junior Guelpa.

17 Davidson du Pont (o. 9v Pacha du Pont-Laguna du Pont)

1.09,3aly/€1.820.710. 66 st: 16-12-5.

Ohjastaja: Nicolas Bazire. Valmentaja: Nicolas Bazire.

18 Billie de Montfort (t. 11v Jasmin de Flore-Quismy de Montfort)

1.09,2aly/€2.568.358. 133 st: 23-30-25.

Ohjastaja: Pierre-Yves Verva. Valmentaja: Sébastien Guarato.