”Ei muuta kuin taalat tiskiin” - Prix d'Amerique-huutokaupasta mielenkiintoinen nimi Suomeen: Iosco du Lys

Terhi Piispa-Helisten

Team Ojanperän ranskalaiskaarti vahvistuu entisestään, kun Pihtiputaalle muuttaa lähiaikoina Iosco du Lys. Ruunan osti Versutalli, joka muistetaan rehdin ruunan Costatantisoldin takaa.

Arqana Trotin järjestämä kaksipäiväinen Prix d'Amerique-huutokauppa päättyi tänään. Myös kotimaahamme saatiin saalista, kun 4-vuotias Iosco du Lys huudettiin Suomeen. Lisäksi Tarja Vartiainen osti 6-vuotiaan Galilean (Jam Pridem – Kamistie Jet) 5 000 eurolla ja Bilibilin astutusoikeuden 9 000 eurolla.

Iosco du Lys on Coktail Jetin kilpailematon poika. Ruuna ravasi koelähdön Caenissa marraskuussa letkeällä tyylillä aikaan 17,9.

Ruunan emä on liki 170 000 euroa radoilta rahaa ravannut Tosca du Lys. Tamman jälkeläisiä ei ole vielä nähty tositoimissa. Iosco du Lys on valmentautunut pienempää toimintaa pyörittävän Pascal Godeyn käsissä.

Oston takana oli Tuomo Mattila, ja hevonen siirtyy hänen kimppansa Versutallin omistukseen. Paikan päällä huudon suoritti Saku Mikkola. Iosco du Lys tulee pikimmiten Suomeen, ja ruuna menee treeniin Antti Ojanperälle.

”En osaa hevosesta sanoa sen tarkempaa. Annoin Antille valinnassa täydet valtuudet. Antti soitteli aamupäivällä, ja siinä oli Santtukin (Raitala) jutussa mukana. Antti teki hemmetinmoisen homman, kun hän katseli videoita ja hankki taustatietoa. Antti sanoi, että videoita oli työläs katsella, kun piti ensin selvittää, mitkä ajovärit kuuluvat millekin kuskille”, Kauhavan Kortesjärvellä asuva Tuomo Mattila nauraa.

”Toivotaan, että hevosen kanssa tärppää. Meillä on omistuksessa Golf Journey, joka myös meni koelähdössä lupaavasti, mutta ei sen koommin ole päässyt juuri kovempaa. Mutta hyvältä aihiolta Iosco du Lys vaikuttaa."

Mattila jatkaa, että kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun hän hankki Ranskan huutokaupasta hevosen.

"Myöskään Antilla ei ole meillä ollut ennen hevosta treenissä. Asia on kuitenkin ollut mulla mielessä jo aiemmin, Antti on huippuvalmentaja. Soittelin hänelle, ja kysyin, onko hevosta tarjolla meille? Antti sanoi, että just nyt ei ole, mutta kyllä me sellainen löydetään.”

Versutallin takavuosien lippulaiva oli Costatantisoldi. Se kisasi viime vuosikymmenellä 157 kertaa ja ravasi 29 voittoa. Uutteran ruunan tienestit nousivat yli 182 000 euroon.

”Sen jälkeen on ollut kaksi epäonnen arpaa. Osa porukasta on jäänyt matkan varrella pois. Meitä on vielä kuitenkin kymmenen osakasta”, kertoo raveja vuosikymmenet harrastanut Mattila. Hänen ensimmäinen hevosensa oli 1990 syntynyt Peliman Mikael. 60-vuotias Mattila ohjasti sillä itsekin kolme voittoa. Tämän vuosituhannen puolella hän ei ole ajanut kilpaa.

Antti Ojanperä valaisee, mikä hänellä iski Iosco du Lysissä silmään.

”Ruuna lähti koelähdössä hyvin, ja se vaikutti muutenkin lupaavalta. Siitä tuli hyvä tunne. Arpojahan nämä ovat, eikä jokainen voita. Hevonen lähtee Suomeen jo puolentoista viikon päästä.”

Ojanperä kertoo katselleensa videoita ja sukutietoja koko eilisen ja tämän päivän.

”Mitä siinä oli, jotain 120 hevosta tämänpäiväisellä listalla. Tammat sai heti jättää pois. Useampaakin vaihtoehtoa mietittiin. Saku kävi paikan päällä katsomassa Iosco du Lysin. Hän sanoi, että ei muuta kuin taalat tiskiin. Huutokaupan aikaan olin Sakun kanssa puhelinyhteydessä, ja hinta oli ihan sopuisa”, Ojanperä luonnehtii 13 000 euroa maksanutta Iosco du Lysiä.

Täältä pääset katselemaan huutokaupan tuloksia kokonaisuudessaan.