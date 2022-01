Viime vuosien mr Prix d'Amerique Björn Goop: "Suru tuli puseroon Face Time Bourbonista - Zacon Giolla tarvitsen taikuutta"

Viime vuosien menestyksekkäin Prix d'Amerique -ohjastaja on ruotsalainen Björn Goop - jokseenkin suvereenisti. Viimeisimmistä neljästä vuosikerrasta hän on vienyt kolme: 2018 Readly Express, 2019 Jean-Michel Bazíre pääsi väliin Belina Josselynillä ja 2020-21 Goop hallitsi taas Face Time Bourbonin rattailla.

Anu Leppänen

Eurooppalaisen raviurheilun kultakypärä: voittaako Björn Goop taas Prix d'Ameriquen?

Björn Goop kertoo, miltä hänestä tuntuivat huonot uutiset Face Time Bourbonista, kuinka hän näkee saumansa tämän vuoden pääkisassa, mitä tapahtuu Stall Goopissa Ranskassa ja mitkä ovat ohjastaja-Goopin saumat viikonloppuna.

"Tulin hyvin surulliseksi, kun kuulin Face Time Bourbonin ontuvan", Björn Goop kertoo.

"Kuin hyvä kaveri olisi loukannut itsensä pahoin. Ajattelin oritta itseään. Olemme kokeneet paljon juttuja yhdessä. Ajattelin taustavoimia, valmentajaa, kasvattajaa, omistajaa, faneja ja koko urheilumuotoa. Mikä menetys kaikille jos ei enää saada nähdä hänen suorituksiaan. On vaikea panna hevosia paremmuusjärjestykseen, esimerkiksi Readly Expressiä ja Face Time Bourbonia. Ja aina tulee joku joka juoksee lujempaa ja hyppää korkeammalle. Mutta okei, Face Time Bourbon on ehkä täydellisin hevonen kilpailijana, jolla olen ajanut, sillä on kaikki ominaisuudet. En tiedä mistä minä saisin vastaavan ajettavan seuraavaksi, kun ei koko lajissa löydy ehkä korvaajaa. Se tulee vaikeammaksi ja vaikeammaksi, kun superlahjakkaat oriit siirtyvät yhä aikaisemmin siitokseen."

Millainen on Stall Goopin tilanne Ranskassa juuri nyt ja mitä jatkossa?

"Valmennuksessani Ranskassa on 20 hevosta. Viime kausi ja talvimeeting ovat olleet pettymyksiä. Toisaalta taso on älyttömän kova. Esimerkiksi tässä talvimeetingissä, ehkä enemmän kuin koskaan, päivä päivältä lähdöt ovat hurjaa tasoa, ja menestys on todella kiven takana. Toisaalta emme ole vain olleet tarpeeksi hyviä, minä ja tallimme hevoset. Nyt tuntuu hyvältä ja hevoset ovat puhkeamassa vähän joka karsinassa. Odotan voittoprosentin nousua, mutta olisi jo aikakin."

"Kesäksi tänne jää taas vähemmän toimintaa ja kesäkaudella syksyyn saakka tähtäin on Ruotsissa. Sitten taas käännetään katseita Ranskaan ensi loppuvuonna, näin olen sen ajatellut. Tallissa on lupaavia hevosia, mutta vaikea sanoa, onko tulevia Prix d'Amerique -hevosia. Niitä on todella harvassa. Eihän edes koko Ruotsi saanut mukaan kuin yhden tänä vuonna, eikä teidän suomalaisten ole ollut helppoa löytää uusia Prix d'Amerique -hevosia. Rima on ihan hirvittävän korkealla, enkä voisi lupailla sellaista hevosenomistajilleni, mutta sitä yritetään, kovasti."

Mitä tuleva viikonloppu tuo tullessaan Björn Goopille ja esimerkiksi Zacon Giolle?

"Olen toisaalta tosi taikauskoinen, enkä uskalla oikein millään luvata hevosilleni menestystä etukäteen. Toisaalta kaikki pannaan peliin, tietenkin. Zaconin vireestä en tietenkään pysty vastaamaan, mutta se voisi olla hyväkin. Viime startissa homma meni vain liian vaikeaksi sillä, se startti pitänee unohtaa. Huono kenraaliharjoitus, hyvä ensi-ilta? Zacon on parhaimmillaan riittävä, mutta nyt tarvitaan kyllä ripaus taikuutta ja tähdet oikeassa asennossa. Ensinnäkin Prix d'Amerique lienee tasaisempi kuin koskaan, ainakaan minun aikanani. Kaikki on mahdollista: Face Time Bourbonin poissaolo muutti pelin aivan totaalisesti."

"Huomisista lähinnä Prix du Luxembourgin Express Jet (lähtö 3) Doyotbest (lähtö 4) ovat yllätysmahdollisuuksia. Express Jet on iskussa viime startin perusteellakin, mutta Luxembourg on älyttömän kova ja tasainen lähtö aivan kuin Ameriquekin. Doyorbest on upea ja myrkynnopea hevonen, jolla on mahdollisuuksia, mutta vaikea veikata. Se on kokematon ja ensimmäistä kertaa näissä ympyröissä. Muiden kolmen huomenna, Chimera Jetin (lähtö 1), Havane De Bussetin (7) ja Hamilton Atoutin (9) tehtävä huomenna tuntuu melkein ylitsepääsemättömältä."

"Sunnuntaina Ilma Corda (lähtö 1) on hyvä ja vireessä, mutta Island Life ja I Wanna Be Queen tuntuvat ehkä liian kovilta vastustajilta. Iggy B.R.:ää (lähtö 5) ei kannata pelata. Se menee preparén seuraava paljon sopivampaa tehtävää varten luultavasti koko ajan hännillä. Sayonara (lähtö 8) on hyvässä iskussa, mutta kohtaa sittenkin liian kovia. Audrey Effellä (lähtö 10) tehtävä ja paikka ja sarja ovat nappiin, mutta olen epävarma vireestä vähän. Sen veriarvot olivat pielessä ja treenejä jäi väliin. Se voi onnistua tai sitten on liian aikaista vielä. Hernanie De Gordel (lähtö 2) ei vain riitä."

Vincennesin ravit alkavat viikonloppuna lauantaina kello 14.45 Suomen aikaa ja sunnuntaina kello 12. Prix du Luxembourg on lauantain lähtö kolme (16.15) ja Prix d'Amerique pyhän lähtö seitsemän (17.20).