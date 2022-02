Sadan naisen muodostama Skumppakimppa Kavioliiga-kisan voittoon – Myös hyväntekeväisyyteen mojova summa

Elina Paavola

Skumppakimppa on pitänyt yllä myös ravien sosiaalista puolta koronarajoitusten aikana. Ryhmäläiset ovat lievempien rajoitusten aikaan jo ehtineet väliin sopia tapaamisia raveihin ja saada uusia tuttavia.

Veikkaus järjesti tammikuussa Kavioliiga-kisan, jossa pelattiin neljä Toto75-kierrosta. Yksilökilpailun voitti Marko Rainio.

Yhteisökisan ykkönen oli Skumppakimppa, jonka muodostaa noin sata raveista innostunutta naista.

Skumppakimpan toiminta on aktiivista. Kuulumisia vaihdetaan vilkkaasti, raviasioita puidaan porukalla ja kimppatotoa pelataan innokkaasti – vaihtelevalla menestyksellä.

Hyväntekeväisyystoimintakin kuuluu kuvioon. Skumppakimppa keräsi hiljattain liki 1 500 euroa nuorten ja lasten tukipuhelimen sekä Suomen Mielenterveys ry Mieli chatin toimintoja tukemaan.

”Tällä hetkellä mukana on noin sata jäsentä. Tärkein yhdistävä tekijä on kiinnostus hevosia kohtaan. Skumppakimppa on itseaktiivinen yhteenliittymä. Tällöin ei erillistä kimpanvetäjää tarvita”, kertoo Skumppakimpan some-päivityksen kautta alkuun koonnut Elina Hirvonen.

Hänet tunnetaan myös Forssan Pilvenmäen raviradan toimitusjohtajana.

Hirvonen korostaa Skumppakimpan merkitystä etenkin näin korona-aikana. Tapaamisrajoituksista johtuen ryhmän WhatsApp-ryhmä on ollut tärkeä kanava ajatusten vaihtoon ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Rajoitusten lieventyessä helpottuvat fyysiset kokoontumiset. Skumppakimppa voi Hirvosen mukaan tarjota hyvän väylän uusien kontaktien luomiseen.

”Rajoitusten ollessa viime vuonna väliin jo lievempiä kimppalaiset kutsuivat toisiaan aktiivisesti tapaamisiin raveihin. Toivon mukaan sama jatkuu. On mukavaa, kun samanhenkiset ihmiset tutustuvat toisiinsa ja keskustelevat avoimesti.”