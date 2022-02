”Jos tulee olo, että tämä otetahan, niin sitten se otetahan” - Antti Ala-Rantala vahvisti kylmäverikaartiaan Pariisissa hurjastelleella Wellekillä

Terhi Piispa-Helisten

Viime vuosi toi Antti Ala-Rantalan talliin 58 ykkössijaa ja 319 000 euron ansiot. Luvut olivat hänen omat ennätyksensä. Myös uusi kausi on käynnistynyt vahvasti.

Liki miljoona Norjan kruunua (noin 100 000 euroa) ansainnut Wellek on ostettu Suomeen ja Kauhavalle. 9-vuotias Voje Faksin poika siirtyy Antti Ala-Rantalan valmennukseen. Ruunan odotetaan saapuvan Suomeen ensi viikon loppupuolella.

Wellek on kisannut urallaan 85 kertaa. Voittoja ruunalla on 16, kakkosia kymmenen ja kolmosia 17. Ennätyksensä 22,8 Wellek viiletti kaudella 2019. Ruuna on ollut koko tähänastisen uransa Kjell Lövdalin treenissä.

Suomalaisten mieliin Wellek jäi vuoden 2020 Pariisin kylmäverikamppailusta, jonka molemmat osalähdöt vei nimiinsä H.V. Tuuri. Jälkimmäisessä lähdössä Wellek kiskoi keulassa avauspuolikkaan 19-vauhdilla. Ruuna kesti lopulta neljänneksi.

”Tämä oli taas nopea kauppa. Keskiviikkoiltana yhdeksän jälkeen näin hevosesta kuvan ja esittelytekstin. Torstaiaamuna katsoin Wellekin juoksuja, enkä siinä kauan ihmetellyt. Ei mulla ole sellaiseen aikaa. Tämä on tällaista ex tempore -juttua. Jos tulee olo, että tämä otetahan, niin sitten se otetahan. Ei se siitä muutu, että alat kysellä ja kaivella”, Antti Ala-Rantala nauraa.

”En voinut päästää Wellekiä menemään. Kysyin hintaa hevosta välittäneeltä Raunion Tapanilta, ja hän sanoi sen. Hinta oli kohdallaan, ja sanoin, että jos sillä saa, niin otetaan. Näin hevosessa paljon hyvää, vaikka se ei viime starteissaan olekaan lepattanut. Uran parhaiden ja viime starttien välillä on eroa, ja uskoisin, että ruunassa on jotain hoitamista. Meno ei ole ollut nyt niin tasapainoista kuin menestysstarteissa, mutta mun mielestä ruunassa on potentiaalia, jos saadaan palaset paikoilleen.”

Ala-Rantala jatkaakin, että Wellekille on varattu kuun puoliväliin aika eläinlääkäri Mari Vettenrannalle.

”Ostotarkastuksessa ei löytynyt mitään sanottavaa, mutta mulla on tosiaan sellainen olo, että siellä voi olla jotain pientä laitettavaa. Uudet hevoset on muutenkin tapana käyttää Marilla tarkastettavana, hampaat katsotaan ihan ekana.”

Ala-Rantala täsmentää, että kun hevonen on ollut pitkään samassa tallissa, niin paikanvaihdosefekti voi yksistään saada aikaan ryhtiliikkeen.

”Sillä kulmalla näitä usein ajattelen ja ostan.”

Wellekin ympärille muodostetaan kimppa. Ala-Rantala kokee olevansa valmentajana onnellisessa asemassa, sillä porukkaosuudet menevät kaupaksi kuin Remeksen dekkarit.

”Saa olla tosi kiitollinen. Salon Sakkea täytyy aina jopa toppuutella, että älä nyt osta koko hevosta, vaan jätä osuuksia muillekin. Mulla on nyt listoilla 21 hevosta, ja Sakke on mukana kaikissa muissa paitsi Tutun Impissä. Ensimmäiseen hevoseensa – Noble Boyhin - Sakke lähti mukaan vasta puolitoista vuotta sitten, ja nyt niitä on parikymmentä”, Ala-Rantala lausuu.

”Kankaansyrjän Mika on meidän markkinointimies ja iso omistaja, kuten myös Lehtosen Tapani. Meillä on kaiken kaikkiaan mahtava omistajakunta, ketään laskuista pois jättämättä. Tämä on mulle turvallinen ja mukava tilanne, kun on luotto-omistajia. Ottaa minkä hevosen tahansa, niin porukka on päivässä parissa täynnä. Systeemi toimii, ja nyt on buumi päällä. Valmiille starttihevosille on tilausta. Ja kun katsoo Suomen nykypäivän listoja, niin lähdöt ovat pieniä ja osallistujista on pulaa. Kaikkia hevosia tarvitaan.”

Laajentunut toiminta on saanut aikaan ongelman tilan riittävyyden kanssa. Sen Ala-Rantala on ratkaissut porrastamalla toimintaansa ja kierrättämällä hevosia eri talleissa.

”Hoitoa vaativia ja toipilaita menee Aution Jennille, ja siellä niitä valmennetaankin. Länsimäen Juhalla on sitten peruskuntotreenissä ja muutenkin treenissä tarpeen mukaan hevosia. Tässä kotona pidetään starttaavia. Meillä on periaatteessa 18 paikkaa kotona, eikä määrää ole tarkoitus kasvattaa”, Ala-Rantala valaisee.

Edit: Otsikkoa muokattu kello 15.26.