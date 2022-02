”Onhan tämä ainutlaatuinen tilaisuus ja jännä paikka” - Kriterium-voittaja Sahara Jaeburn pääsi valmennukseen valikoivalle ranskalaisvirtuoosille

Kotimaisen ravurijalostuksen helmiin kuuluva Sahara Jaeburn latautuu kauteen 2022 Ranskassa Haras de Bouttemontissa, minne harva jos yksikään suomalainen hevonen on aiemmin päässyt valmentautumaan.

Elina Paavola

Kriteriumin valovoimainen sankari vuosimallia 2020 - Sahara Jaeburn. Orin vierellä astelee sen silloinen hoitaja Tessa Länsimäki. Sahara Jaeburnia odottavat nyt Ranskassa ja Philippe Allairella uudet haasteet.

Vuoden 2020 Kriteriumin silloisella Suomen ennätyksellä 13,7akp nimiinsä vienyt Sahara Jaeburn on siirtynyt legendaarisen Philippe Allairen valmennukseen Normandiaan. Kesaco Phedon, Bird Parkerin, Hohneckin, sunnuntaisen Criterium des Jeunesin voittaja Just a Gigolon ja monen muun menestyjän treenarina tunnetuksi tullut Allaire valmensi aikoinaan myös Sahara Jaeburnin isää Ready Cashia. Siitossuuruus hoitaa toimeaan ja asustelee Allairen tilalla Haras de Bouttemontissa.

Petra Huhdin kasvattama ja omistama 5-vuotias Sahara Jaeburn on kilpaillut vasta 13 kertaa. Ori on voittanut viidesti, ja tilipussi on karttunut 158 580 eurolla. Orin valmentajana toimi viime vuoden loppupuolelle saakka Timo Nurmos.

”Mietittiin eri vaihtoehtoja, ja tuumailtiin, että jatkaako ori Nurmoksella vai ei. Tultiin sitten johtopäätökseen, että Sahara Jaeburnin ominaisuudet voisivat sopia hyvin Ranskan lähtöihin. Ruotsissa oria on vaivannut lähtönopeuden puute”, Petra Huhti alustaa.

”Käytiin sitten läpi eri valmentajia, ja juolahti mieleen, että jos orin isä on Allairella, niin miksei poikakin voisi mennä sinne. Jauhiaisen Venla on ollut Allairella töissä. Venla sanoi, että hän voi kyllä kysyä Sahara Jaeburnille paikkaa, mutta kannattaa varautua suunnitelma b:hen, sillä Allaire ei yleensä ota pohjoismaalaisia hevosia valmennukseensa. Hänellä on treenissään vain omien tuttujen asiakkaidensa ravureita.”

Jauhiaisen kysely tuotti yllättäen tulosta, ja niin Sahara Jaeburn aloitti pitkän matkansa Ranskaan.

”Ori pääsi kyllä kovaan seuraan. Tilalla on pieni piha, jossa karsinat ovat u-muodostelmassa. Viereisissä karsinoissa on Italiano Veroa ja Hohneckiä. Sanoinkin leikilläni, että naapurikarsinoista sopii ottaa mallia. Sahara Jaeburn on iloinen poika kotona, mutta tuossa seurassa se oli kovin nöyrää oria”, Huhti nauraa.

Huhti ja hänen miehensä Oskari Mäenpää lapsineen lähtivät hevosensa vanavedessä tutustumaan Haras de Bouttemontiin. He tapasivat myös tallipäällikkö Allairen.

”Lauantaina oli siittolapäivä. Nähtiin Hohneck, Italiano Vero ja muita oreja sekä sitten viimeisenä Ready Cash. Allairen Gitte-vaimo sanoi, että mister haluaa jutella teidän kanssanne. Philippe Allaire oli meidän seurassamme tunnin verran. Hän oli hyvin kohtelias ja leppoisa, ja hän osoitti kiinnostusta Sahara Jaeburnia kohtaan, kyseli kovasti varusteista ja muista. Allaire ei ollut lainkaan toisten yläpuolella, vaikka sellaisen kuvan saattaa julkisuudesta saada”, Huhti kehuu.

Sahara Jaeburnin tuorein voitto on elokuulta Derby-karsinnasta. Finaalissa ori ei ollut suosikkina omalla tasollaan, ja Sahara Jaeburn jäi seitsemänneksi.

Ori palasi Huhdin ja Mäenpään talliin nelivuotiskauden jälkeen. Loppusyksystä Sahara Jaeburnilta leikattiin birkeland-irtopala Teivon klinikalla.

”Operaatiosta toipuminen on sujunut hyvin. Minä kävelyttelin oria narusta ja Osku kärryistä. Kuukauden verran ajettiin sitten hölkkälenkkejä”, Huhti kertoo.

”Orin oli muutenkin tarkoitus hengähtää viime kauden päätteeksi, kun se oli kovien kisojen jälkeen väsynyt. Hevonen vietiin Ranskaan sillä saatteella, että radoille ei ole kiire. Starttaaminen menee varmasti kesään. Sahara Jaeburn on vielä pyöreässä kunnossa. Se on hyvä syömään, ja massaa on tullut. Ori toipuu nyt pitkästä matkasta, ja alustatkin ovat Ranskassa täysin erilaiset. Sahara Jaeburn tuli Suomesta lumipolannepinnoilta ja hokkikengästä, ja Ranskassa on kesäkeli. Siihenkin ottaa aikansa taas tottua.”

Mäenpäällä on työkokemusta Ranskasta noin 25 vuoden takaa, mutta pariskunnan omistamat hevoset eivät ole aiemmin kilpailleet raviurheilun suurmaassa. Heidän kasvateistaan Sahara Fairytale vaikutti aikoinaan Martensin veljesten valmennuksessa ja menestyi ranskalaisomistuksessa mahtavasti. Tamma tienasi yli 355 000 euroa.

”Onhan tämä ainutlaatuinen tilaisuus ja jännä paikka. Ei tässä häviä mitään, vaikka miten kävisi. Ja ainahan sieltä pääsee takaisin kotiin”, Huhti miettii.

Edit: Tekstiä muokattu kello 12.10.