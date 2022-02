Pohjoisemman Suomen valmentajakaartin eturiviin murtautunut Sanna Loukusa hioo hevosiaan kohti uutta menestyskautta – tallissa tulopuolella 12- ja 15-aikaiset ruotsalaiset

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Pastorn kilpaili synnyinmaassaan Ruotsissa Henrik Larssonin treenissä. Kuvassa ruunan ohjissa on Erik Adielsson.

Pudasjärven Jyrkkäkoskella talliaan yhdessä elämänkumppaninsa Raimo Hyvärisen kanssa pyörittävän Sanna Loukusan joukkue on saanut riveihinsä kaksi uutta nimeä. Tallin muonavahvuuteen ovat liittyneet täyden matkan 12,2-vauhdilla viilettänyt Pastorn ja kolmevuotiaana ennätyksen 15,1 noteerannut Hollister Sisu.

8-vuotias Pastorn siirtyi Pudasjärvelle Nina Pettersson-Perkléniltä. Urallaan neljästi voittanut ja 15 muuta totosijaa saavuttanut Pastor Stephenin poika on ansainnut radoilta runsaat 44 000 euroa.

Viime kaudella Pastorn leikkasi maalilinjan ensimmäisenä kahdesti, mutta tuoreimmissa starteissa on ollut hiljaisempaa.

”Ruuna on alisuorittanut etelässä, ja omistajat halusivat kokeilla, josko paikanvaihdos piristäisi. Omistajat ovat mukana meidän yhdessä suomenhevosvarsassa, ja sitä kautta he tiesivät tuoda Pastornin tänne”, Sanna Loukusa valaisee Erja Lehtosen ja Tarvo Pekin omistaman Pastornin kuvioita.

”Ruuna saapui sunnuntaina. Vielä ei ole käyty lenkillä. Pastorn hierottiin eilen, ja hevosen on annettu tutustua paikkoihin ja palautua pitkästä reissusta. Näissä sarjoissa on täälläpäin tilaa, ja kyseessä on mielenkiintoinen hevonen. Sillä on kuulemma ollut kaikenlaisia vastoinkäymisiä. Välillä ruuna on väläytellyt. Pastornin terveystilanne tuntuu olevan ihan hyvä. Ruunaa voi ruveta treenaamaan heti, eikä se ole kaukana starttikunnosta.”

Classic Photon 5-vuotias poika Hollister Sisu on ravannut kalmarilaistreenari Jim Oscarssonin käsistä Ruotsissa kymmenen kisaa ja ottanut yhden kutakin totosijaa. Ennätyksensä 15,1aly Hollister Sisu pisteli kolmevuotiaana voittaessaan Tingsrydin mailin radalla. Ruunan voittosumma on runsaat 8 000 euroa.

Suomeen Hollister Sisu muutti jo loppuvuodesta 2020, mutta viime kaudella ruuna ravasi vain koelähdön.

”Nelli halusi siirtää ruunan Äimärautiolta tänne luonnonhelmaan. Hollister Sisun kanssa edetään rauhassa, eikä hokkikengällä ajeta kilpaa. Vedetään läpi perustreeniä, ja katsotaan kesäkeleillä sitten kilpailemista. Mielenkiintoinen ruuna on tämäkin, ja kaikin puolin mukava hevonen. Ei ihan jokainen mene kolmvuotiaana 15-vauhteja”, Loukusa kehuu Äimäraution kilpailuvastaava Nelli Lindholmin perheen omistamaa ravuria.

Viime vuosi oli Loukusalle suuri suksee. Tallin hevoset starttasivat 74 kertaa, ja täysosumia tuli peräti 32. Voittoprosentti nousi siis mahtavasti lukemiin 43.

Tällä kaudella Loukusan luotsattavat eivät ole vielä startanneet. Hiljaiselo päättyy tulevana maanantaina Rovaniemen Magic Monday -raveissa.

”Oli suunniteltu juttu, että ajetaan talvisydän pohjia. Syksyllä hevoset sairastelivatkin pitkään”, Loukusa taustoittaa kilpailutauon syitä.

”On ollut hyvä talvi treenata. Lunta on riittänyt eikä ole ollut liian kylmä eikä liian lämmin. Mukava on ollut keskittyä treenaamaan, mutta nyt kun pohjoisen radoilla alkavat ravit pyöriä, on kiva lähteä taas reissun päällekin.”

Kaudella 2021 tallin lippulaiva oli Pärttyl, joka voitti vuoden 17:stä startistaan 13 ja otti lisäksi kolme kakkosta. Ruuna saavutti loppukaudesta kaksi ykköstä lauantaitasolta. Loukusa sanoo, että Pärttylin kohdalla talvi on sujunut nuottien mukaan.

”Ruuna sai huilata viime kauden päätteeksi. Sitten ajettiin pohjia jarrukärryllä reilun kuukauden verran. Viime viikolla alettiin kevennellä ja laskettiin ekat lenkit. Starttia ei ole katseltu sen tarkemmin, mutta kelirikon aikaan ei missään nimessä ajeta”, kertoo Loukusa 9-vuotiaaksi kääntyneestä Pärttylistä, jonka omistaa Team Mummon Likat.

Alkavalle kaudelle ei ole asetettu tallin osalta tarkempia tavoitteita.

”Viime vuosi oli uskomaton, ja koetetaan pitää sama taso, joskin ainahan sitä pitää pyrkiä parempaan. Tallin pääluku on aika maksimissaan. Tietty, jos tarjotaan hyvää hevosta valmennukseen, niin silloin katsotaan, että voidaanko tehdä järjestelyjä. Tilanne on starttaavien osalta kiinnostava”, hymyilee vajaan parinkymmenen hevosen katrasta laitteleva Loukusa.