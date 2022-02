Kasvattajakruunun kakkonen Might Be Romeo tauolle ja kuntoutukseen - ”Nyt on meidän vuoro taata Romeolle paras mahdollinen hoito”

Tapio Perttusen treenissä mainiosti menestynyt Might Be Romeo on tulevat ajat sivussa kaviourilta.

Terhi Piispa-Helisten

Might Be Romeon ylvästä askellusta ei nähdä hetkeen radoilla, mutta kasvattaja ja omistaja Mika Haapaniemi uskoo vahvasti hevosensa paluuseen.

Nelivuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunussa loppuvuodesta 2020 komeasti kakkoseksi sijoittunut Might Be Romeo palasi joulukuussa 2021 lupaavissa merkeissä puolen vuoden paussilta. Ruuna kiri Forssassa toiseksi, ja uusi kausi alkoi näyttävällä voitolla.

Tuoreimmassa kisassaan 17. tammikuuta Might Be Romeon menossa ei kuitenkaan ollut samaa rähinää.

”Ruunalla hankoside hieman reagoi, ja siksi maalisuora oli ilmeisesti vaisu”, kertoo Might Be Romeon vaimonsa Sarin kanssa kasvattanut ja omistava Mika Haapaniemi.

”Might Be Romeo suuntasi Minna Rampalle vesikävelyyn. Ruuna on antanut meille niin paljon tunteita laidasta laitaan, että nyt on meidän vuoro taata Romeolle paras mahdollinen hoito.”

Uransa Mauri Jaaran treenistä avannut ja pari vuotta sitten Tapio Perttuselta debytoinut Might Be Romeo on voittanut 39:sta startistaan peräti kymmenen. Tili on karttunut lähes 48 000 eurolla.

”Kyllä ruuna vielä radoille ja Tapsan treeniin palaa 99 prosenttisella varmuudella. Tapsan tallilla hoitajana työskentelevän Pinja Kaleniuksen rooli on ollut suuri, ja hänen Romeolle antamansa huolenpito on ollut ensiluokkaista”, lausuu rymättyläläinen Mika Haapaniemi.