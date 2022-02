Kristian Lella kaupoilla Ruotsissa - ”Maikku ei anna ajaa Way To Golla, niin piti hankkia starttihevonen, jolla saa itse päästää”

Terhi Piispa-Helisten

Kristian Lella elää raviurheilussa mukana joka solullaan. Hänen ruokakuntansa ravurien lukumäärä nousee uuden hankinnan myötä seitsemään. Lisäksi suunnitteilla on starttihevosiin satsaava osakeyhtiö.

Lempääläläinen Kristian Lella vahvisti starttihevoskaartiaan 7-vuotiaalla ruotsalaistamma Västerbo Burberrylla (Brioni – Victoria R.Ö.K.). 46 kertaa startanneen ja kuudesti ykköseksi yltäneen sekä yhdeksän muuta totosijaa saalistaneen tamman voittosumma on noin 32 000 euroa. Västerbo Burberry on vaikuttanut bergsåkerilaistreenari Markus Pihlströmin valmennuksessa koko uransa ajan.

”Maikku (vaimo Maj-Len Lella) ei anna ajaa Way To Golla, niin piti hankkia starttihevonen, jolla saa itse päästää”, nauraa Kristian Lella, 50.

”Västerbo Burberry oli Hästnetissä myynnissä, ja Åkerlundin Viki sen sieltä bongasi. Kauppoihin päästiin ihan hyvin, vaikka sekä myyjä että ostaja puhuvat huonoa englantia ja vain toinen osapuoli hyvää ruotsia. Kyseessä on starttivarma tamma, joka tulee loppua hyvin. Katselin Ruotsin lähtöjä, ja Västerbo Burberry kehitteli takapareista napakoita kirejä. Toivottavasti pääsee kuittaamaan loppusuoralla muille, että ”vekselit lankeaa”, kuten Kustaa Luoma teki aikoinaan Muistokkaan kärryiltä.”

Lellan karavaani lähtee kohti Sundsvallia hevosenhakureissulle perjantaina iltapäivällä.

Västerbo Burberryn myötä Lellan omistamien ravurien pääluku nousee seitsemään. Starttihevosia ovat Way To Go, sen pikkusisko Let Her Go, SE-tamma Easy To Love ja maaliskuussa radoille tähyilevä viisivuotias siporilainen Vilkkeen Viisu, joka on kohti suomenhevoshuippua kohoavan Vilkkeen Velmun pikkusisko.

Lisäksi hänen omistuksessaan on kaksi kaksivuotiasta lämminveristä. Toisen isä on Muscle Mass ja toisen Bold Eagle. Viimeksi mainittu, Markiza nimeltään, on puolestaan Marrakeshin pikkusisko.

Tallin ylväs lippulaiva Way To Go on ilmoitettu ensi viikolle Turun Superlauantain ykkössarjaan.

”Ruunalla on kaikki hyvin. Vermon startin jälkeen hevonen käytettiin perustarkistuksessa klinikalla, eikä sieltä mitään kummempaa löytynyt. Starttiväliä tulee nyt jonkun verran, kun Ouluun asti ei haluttu lähteä. Ne ovat kovia reissuja hevoselle. Turun jälkeen saakin sitten ajaa kilpaa melkeinpä viikon välein, sarjoja on kyllä tarjolla”, Lella valaisee.

Hän väläytti taannoin voittajahaastattelussa, että perusteilla on osakeyhtiö, joka satsaa starttihevosiin.

Lella taustoittaa, että tähtäimessä on myydä tuhat osaketta, ja minimitavoite on 500 osaketta. Osakkeen hinta on 300 euroa. Yhtiölle valitaan hallitus, joka vastaa viime kädessä päätöksistä.

”Demokraattisesti toimitaan, ja viiden henkilön hallitus valitaan. Olen itsekin ensimmäisen vuoden käytettävissä, ja lunastan heti kymmenen osaketta”, Lella sanoo.

Hän jatkaa, että hevosia ei ole vielä katsottu eikä valmentajia valittu.

”Prosessi on käynnissä ja aloituskokous on pidetty. Sääntöjä käytiin läpi. Tässä on ollut omia kiireitä, mutta kyllä kevään aikana yhtiö on tarkoitus laittaa pystyyn. Itselleni en tästä mitään etua hae. Kenenkään ei tarvitse ajatella, että Lella vetää välistä. Toimin hankkeessa vain puuhamiehenä”, GLi Express Oy:n toimitusjohtajana työskentelevä Lella lausuu.

”Kyselyitä on tullut kovasti, että koska niitä osakkeita saa. Kukaan ei ole lytännyt ideaa. Tarkoituksena ei ole hakea tonnin ravureita, vaan etsinnässä on oikeasti hyviä starttihevosia. Kun asia julkistettiin, niin heti alettiin tarjota hevosia yhtiölle. Tulevaisuudessa voidaan miettiä sitten varsoja ja siitostammojakin. Katsotaan ensin, miten homma lähtee etenemään.”

