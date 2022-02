SE-tykki Next Direction on jälleen valmiina jyrähtämään – Iikka Nurmonen tulee ohjastamaan kauden avauksen

Kaikkien aikojen parhaisiin Suomessa syntyneisiin lämminverisiin kuuluva Next Direction on päättämässä talven kestäneen hiljaiselonsa.

Terhi Piispa-Helisten

Kova kolmikko Timo Hulkkonen - Next Direction - Iikka Nurmonen on tottunut poseeraamaan voittokuvissa. Varsasta lähtien kotimaan huipulle kuulunut Next Direction avaa yhdeksänvuotiskautensa tulevana lauantaina Kuopiossa.

Next Direction on ilmoitettu Kuopion Superlauantain ykkössarjaan. Sekä mailin että täyden matkan absoluuttisten Suomen ennätysten haltija Next Direction on kilpaillut viimeksi lokakuussa. Mailin SE on 08,9 ja täyden matkan 11,0. Superlauantain lähtölistat ilmestyvät myöhemmin tänään.

”Vaikea sanoa, onko ruuna miten valmiina. Sopivia startteja on huonosti tarjolla, ja tästä aloitetaan. Ensi kuun lopussa (30. maaliskuuta) on Helsinki-ajo, ja tästä otetaan startti sinne alle”, raportoi ruunan kasvattaja, valmentaja ja osaomistaja Timo Hulkkonen.

”On ollut hieno talvi, ja se jatkuu edelleen. Oikein ihanneolosuhteissa on päästy treenaamaan hevosia. Next Direction on vetänyt läpi perustreeniä, eikä systeemiä ole muutettu vuosien varrella. Kuopiota varten ruunaa ei erityisemmin herkistellä.”

Kahtena edelliskeväänä Next Direction on ollut heti valmis huippusuoritukseen. Kauden 2020 avauksessaan ruuna riuhtaisi näyttävään voittoon Uumajan Kultadivisioonassa, tuolloin Iikka Nurmosen valmennuksessa kilpaillessaan. Viime keväänä Next Direction latasi tauolta Helsinki-ajon ykköseksi 10,7-tuloksella.

Urallaan 61 kertaa kisannut, 22:sti voittanut ja yli 685 000 euroa ansainnut Next Direction on varttunut 9-vuotiaaksi. Hulkkonen ei usko, että hänen suojattinsa pystyy enää tällä iällä parantamaan tasoaan.

”Kyllä sieltä kaikki kymmenykset ovat tulleet, mitä pystyy odottamaan. Mutta jospa ruuna pysyisi samalla tasolla. Sekin taso on ollut kiitettävää luokkaa”, Hulkkonen sanoo.

Kaksinkertaista Suomen mestaria ja St. Michel -ykköstä saapuu ohjastamaan Kuopioon ruunan vakiokuski Iikka Nurmonen. Hän pitää tällä hetkellä talliaan Eskilstunassa.

Tuleeko Next Direction tänä keväänä muuttamaan Nurmosen mukana Ruotsiin?

”Asiaa ei ole käyty sen kummemin läpi, kun ei tarkalleen tiedä, millä aikataululla Iikka tulee keväällä takaisin Suomeen. Minä kyllä sanoin hänelle, että jää sinne Ruotsiin, mutta Iikka tuntuu olevan sydämeltään suomalainen. Onhan Suomi paras paikka asua, ja elämässä on muitakin arvoja kuin hevoset ja työ”, Hulkkonen pohtii.

Next Directionin tulevien kisojen askelmerkkejä mietitään hänen mukaansa sen perusteella, miten kausi lähtee sujumaan. Tämän kevään kansainvälisten kisojen pullonkaulana on se, että Seinäjoki Racen (23. huhtikuuta) ja Finlandia-ajon (1. toukokuuta) väliin mahtuu vain runsas viikko.

”Ruuhkaa siinä on. Finlandia-ajoa ei tietenkään voi ohittaa, varsinkin jos pärjää Helsinki-ajossa. Mikäli hevonen on kunnossa, niin mietin tarkkaan, onko Seinäjoki meidän ohjelmassamme”, Hulkkonen linjaa. Helsinki-ajon voittaja saa suoran paikan Finlandia-ajoon.

Hulkkosenkin hevosia on piinannut tämän talven vitsaus, vuohisiin iskevä rupitauti.

”Siellä on vuohistulehdusta neljällä hevosella. Muutaman kerran olen toiveikkaana ilmoittanut hevosia starttiin, mutta täytyy nyt vain malttaa, että kaikki tulehduksesta kärsivät ovat parantuneet. Yksi varsa sen taudin tänne toi Joensuun raveista. Next Direction on tulehdukselta välttynyt.”

Niko Riekkinen on käynyt Leppävirralla apuvoimana hevosia ajamassa kolmena päivänä viikossa.

”Nuoria hevosia on paljon, ja niitä treenataan nyt intensiivisesti. Anskun (Annaleena Peippo) ja Nikon lisäksi tässä on vielä kolmas henkilö töissä. Hevoset tulevat hyvin hoidettua”, Hulkkonen kertoo.