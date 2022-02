Kouvolan perjantaiset ravit on peruttu - ”Minun mielestäni raveja kuuluu edelleen ajaa Suomessa päivittäin”

Ville Toivonen

Kouvolan raviradan toiminnanjohtaja Arto Hytösen mukaan perutuille raveille etsitään korvaava päivä loppukesästä tai syksystä. "Palkintorahat jaetaan kentälle, niin kuin kuuluu", hän sanoo.

Kouvolan perjantaiset Toto4-ravit eli illan kakkoskisat eivät nousseet pystyyn. Lähtöihin ilmoitettiin vain 75 hevosta.

”Niiden lisäksi koelähtöön ilmoitettiin yksi hevonen ja ponilähtöön viisi osallistujaa. Noilla määrillä ei saa kasattua täysipainoista ravitapahtumaa. Lähdöissä olisi ollut enimmillään kahdeksan hevosta. Lisäksi kun huomioidaan poisjääntiriskit, niin näimme parhaimmaksi perua ravit. Raveja järjestettäessä pitää ottaa huomioon peliyhtiönkin paras. Pelikohteiden pitää olla mielekkäät”, sanoo Kouvolan raviradan toiminnanjohtaja Arto Hytönen.

Hän jatkaa, että peruttujen ravien tilalle haetaan loppukesälle tai alkusyksyyn uusi kilpailupäivä.

”Se anotaan Hippoksen hallitukselta, ja siellä tehdään päätös, mille ajankohdalle uusi päivä asettuu. Palkintorahat jaetaan kentälle, niin kuin kuuluu.”

Hytönen näkee, että hevospulan takana oli monen tekijän summa.

”Vuodenajalla, päivien sijoittumisella kalenteriin ja tarjotuilla sarjoilla oli oma osuutensa asiaan. Suurimpana tekijänä pidän sitä, että tässä vaiheessa kautta harrastajilla ei ollut laajemmin tarvetta kilpailemiseen, mikä on täysin ymmärrettävää. Suuri harrastajapohja on suomalaiselle raviurheilulle rikkaus. Harrastaminen painottuu monella kuitenkin kesäkauteen, kun tekeminen on kelienkin puolesta miellyttävämpää”, Hytönen näkee.

Vermon kilpailupäällikkö Miika Lähdeniemi nosti taannoin Hevosurheilun haastattelussa ilmoille kysymyksen siitä, kuinka pyhää nykyisen hevosmäärän aikana on se, että Suomessa kilpaillaan 363 päivänä vuodessa.

Hytösen mukaan ravien pitää pysyä houkuttelevana myös mahdollisia markkinamuutoksia silmällä pitäen.

”Minun mielestäni raveja kuuluu edelleen ajaa Suomessa päivittäin. Tälläkin hevosmäärällä riittää joka päivälle kysyntää harrastajien ja ammattilaisten taholta yhteen ravitapahtumaan. Nämä meidän perutut ravimmehan olivat päivän kakkoskisat”, Hytönen lausuu.

”Tulevaisuuteen tulee varautua. Mikäli Suomessa siirrytään lisenssimarkkinaan, on hyvä olla tuote, jolla on tarjota pelikohteita joka päivälle. Sillä on merkitystä, jos raveja lähdetään myymään lisenssillä toimiville tahoille. Tätä pohjaa ei pidä mennä murentamaan, vaan laji täytyy säilyttää peliyhtiöiden kannalta kiinnostavana.”

Lämpimäksi ellei jopa kuumaksi keskustelunaiheeksi kohonnut avoin ilmoittautuminen ei Hytösen mielestä ole yksiselitteisesti paras mahdollinen malli. Hän kokee, että systeemi toimii parhaiten, kun raveissa on isot palkinnot eli keskiviikkoisin ja lauantaisin.

”Mutta sitten jos ajatellaan avointa ilmoittautumista tällaisiin kakkosraveihin, joissa on 800 euron ykköset, niin malli ei välttämättä toimi järjestäjän kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Harrastajien ja hevosten omistajien näkökulmasta se toimii toki silloinkin”, Hytönen alustaa.

”Jos nähdään, että 800 euron ensipalkinnon sarjaan on ilmoitettu yksi tai kaksi hyvää hevosta, joille se oma ravuri ei pärjää, niin seuraavat palkintorahat ovat nykykustannuksilla jo niin pieniä, että lähtöpäätös jää tekemättä. Tämähän on täysin ymmärrettävää.”

Vaikka perjantai-iltana ei Kouvolassa ravatakaan, menoa kuitenkin piisaa. Ravintolassa järjestetään Takaisin radalle -juhlat. Illan aikana palkitaan Kymenlaakson vuoden 2021 parhaiden hevosten taustajoukot ja nautitaan Ilpo Kaikkonen duon musisoinnista. Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy

”Ruokailun osalta toivotaan ennakkovarausta”, Hytönen täsmentää.

Kouvolan seuraava ravitapahtuma on ohjelmassa 10. maaliskuuta.