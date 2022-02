Sari Jauhojärven arsenaali startissa kotiraveissa - tallin uusin on kovasukuinen suomenhevosjätti

Anu Leppänen

Keinoemänsä takaa kurkistava Hiliman Muisto on nykyään iso nelivuotias poika, joka vaikuttaa Lapissa Sari Jauhojärven treenissä viikonlopusta alkaen.

Lisäksi Jauhojärven tallissa tapahtuu muutakin, sillä leukaongelmasta hetken kärsinyt valmennustallin uusin lämminverinen Core Catcher (So Perfect) on palannut ajoon. Ennen kaikkea uutta on kuitenkin lauantaina Antti Ojanperältä Lappiin siirtynyt kovasukuinen Hiliman Muisto (Evartti). Illan startteihin lähdetään melko varovaisin odotuksin.

"Minä olen ravien palveluksessa koko päivän ja illan", Sari Jauhojärvi kertoo päivän agendasta.

"Puoliso Jarmo Mänty tuo hevoset raveihin ja laittaa ne starttiin. Kaikki on koitettu laittaa valmiiksi jo hyvissä ajoin. Saxoi (T65-1) kohtaa kovat Callela Leonardin, Shotproofin ja Libertinin. Se starttaa vielä niiden ulkopuolelta, joten sija neljän sakissa jo tyydyttäisi. Heppa treenaa kyllä hyvin, ja tarkoitus on molemmilla starttihevosillamme jatkaa kilpailemista lähiviikkoina."

"Cover Princess (T65-5) palaa tauolta. Tamma tuntuu hyvältä treenissä. Kovimmillaan on ajettu 25 läpi, joten veikkaaminen on vaikeaa. Sen kyvyt riittävät, mutta päivät ovat erilaisia ilman selitystä. Se on vain loveyoulainen tamma, ei kai siihen muuta tarvita. En voi luvata onnistumista siis, mutta ei se ihan mahdotontakaan kai ole. Illan talviset olosuhteet sopivat kyllä hevosillemme ja varmasti muillekin. Aurinko porottaa nyt jo aika lämpimästi, mutta ei se rataan vaikuta illalla."

Mikä on ensivaikutelma Hiliman Muistosta ja mitä kuuluu Core Catcherille?

"Hiliman Muisto on suvusta huolimatta hirmu iso ja vielä aika takakorkeakin kaveri, joten ei se ole mitenkään valmis nelivuotiaana ainakaan vielä. Se on tosi kiltti ja miellyttävä hevonen. Ostettiin se kimpassa meidän talliasiakkaiden Kati ja Jarmo Vuorisen kanssa. Heillä on samanikäinen ruuna Benkku Simuna (Vaellus), jonka emänemän Kevättömän Satun (Pelimies) sisarussarjaan kuuluu mm. huippuhevonen 20,9 mennyt Matukka (A.T. Vinski). Hevoset menevät jo yhdessä tarhassa ja rapsuttelevat toisiaan. Tarkoitus olisi myös, että niillä treenattaisiin yhdessä."

Hiliman Muiston veli on puolestaan kuninkuusraviosallistuja Larvan Hurmos (Joihuri) 21,4.

"Core Catcerilla oli outo vamma, reikä leuassa. Se joutui pitämään kuolaimista taukoa kolme viikkoa ja menemään kävelytyskonetreenissä, mutta nyt ollaan taas liikkeessä. Ajateltiin, että sillä ei ole kiirettä starttiin kovien nuorisokausien jälkeen, joten ei tuo ylimääräinen loma haitannut kovin paljoa kuitenkaan. Toivotaan, että näistä saadaan rakennettua vielä iloa."