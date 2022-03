Heiskasen hevoset ja eläkeasiatkin kunnossa

Veijo Heiskasen Vermon tallin hevosia on siirtynyt Henna Halmeen valmennukseen ja takaisinkin, mistä on kysymys? Lisäksi tallin hevosia on keskiviikkona ja lauantaina startissa - tuleeko menestystä?

Anu Leppänen

Veijo Heiskasella on ollut viime päivinä miettimistä valmennuslistansa kanssa.

Veijo Heiskasen derbyvoittaja 2017 Benjamin Evo esimerkiksi starttaa Superlauantaissa Kuopiossa Henna Halmeen valmennuksesta ja ohjastuksessakin. Viikon muut starttihevoset, kolme keskiviikkona Vermossa ja kolme Benjaminin lisäksi lauantaina Kuopiossa Heiskasen kotikaupungissa ovat Heiskasen omissa valmennusnimissä.

"Muutokset johtuivat eläkeasioistani Ruotsissa", Veijo Heiskanen kertoo.

"Olen saamassa eläkettä Ruotsin valmentajavuosiltani, ja siihen ja lisenssiasioihin liittyen oli säätöä. Kaksi hevosistani on osittain näistä syistä esimerkiksi vielä hetken Ruotsin lisenssini alla. Nyt kaikki on kuitenkin selvää, ja kaikki hevoset tulevat siirtymään jatkossaa Suomen lisenssini alle. Pitkässä juoksussa tietysti Henna tulee saamaan lisenssin ja valmennustoiminta siirtyy ajan mittaan hänelle."

Miltä tuntuu tehdä töitä ja tuleeko starttihevosilla menestystä?

"Aurinko paistaa ja tänään esimerkiksi lauantain hevosia hiitatessa tuli kiva fiilis, että hepat ovat takaisin iskussa taas. Niillä oli jotain häikkää välissä, kun oli sitä vuohisrupea, ja Benjamin Evo (T75-7) esimerkiksi ei ollut sama hevonen startissa, kuin miltä se tuntui vähän aikaisemmin. Nyt siinä on taas samaa kulkua, ja odotukset lauantaille ovat hyvät mukavalta paikalta."

"Kaikki lauantain hevoset, Nette's Ensio (Kuopion T4-2), Kurri Jari Boko (T4-4) ja Fake Super Fast (T75-3) tuntuvat hyviltä. Lähdetään treenien perusteella siitä, että niillä voi pärjätä. Toki matkalla on vielä muuttujia. Pitäisi saada järkevät kuljetukset Kuopioon aikaiseksi. Benjamin Evo ja Kurri Jari Boko esimerkiksi ovat oreja, eivätkä voi sietää toisiaan, joten paras olisi, kun saisi ne mahdollisimman kauas toisistaan, ehkä eri kuljetuksiin. Katsotaan nyt."

"Keskiviikon hevosista Mozartkugel (T65-2) pärjää todennäköisesti, mutta Volcity De Viellä ja Bag's Simonilla (T65-6) on huonot paikat ja ehkä vaikea pärjätä."

"Tallissa on asiallista kalustoa ja kaiken kaikkiaankin mukava tunne tehdä töitä juuri nyt. Esimerkiksi kolmevuotias talliin reilu viikko sitten tullut Enrico Star (Lexus Font) on minulle tosi mielenkiintoinen. Se on ori mutta ruunattaneen, vaikka se onkin kiltti. Sen emäsuku on hyvä. Varsinkin emänemä Martha De Vie (Joie De Vie) oli ihan huippuhevonen ja emä Muscle Mamakin (Muscles Yankee) Villinmiehen finalisti. Tykkään tulokkaasta kovasti. Siitä tehtiin kimppahevonen, jossa ollaan itsekin Hennan kanssa mukana. Henna sen löysi MT Ravinetin myyntipalstalta, ja tuntuu että oli hyvä löytö."