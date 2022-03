"Taistolla" tavoitteena kevään ja kesän suurkilpailut Suomessa – Jonna Irri siirtää osan hevosistaan kesäksi kilpailemaan kotimaahan

Perjantaina Solvallassa starttaavat Artico Zack ja Best In Show As.

Terhi Piispa-Helisten

Jonna Irrin ja Majestic Manin viime kauden kohokohtia Suomen lähdöissä olivat Angeliquen mestaruusajon voitto ja Suomen mestaruuden kolmas sija. Kuvassa parivaljakko on onniteltavana 75-voiton jälkeen Killerillä.

Julmyrassa hevosiaan valmentavat Jonna Irri ja Taneli Säde eivät ole juurikaan startanneet hevosillaan viimeisen parin kuukauden aikana.

"Osalla hevosista pidettiin tarkoituksella talvitauko. Sitten meille tuli jokin tauti tallin hevosiin, ja emme päässeet starttaamaan hevosilla, joilla oli tarkoitus ajaa talven läpi kilpaa, kertoo Jonna Irri tallin kuluneesta talvesta.

Perjantaina Solvallan lounasravien T65-kohdelähdöissä avaa kautensa kaksi Jonna Irrin valmennettavaa. Ensimmäisessä kohteessa starttaava Artico Zack palaa kurkkuleikkauksen jälkeen lähtöradalta yhdeksän.

”Sillä oli tarkoitus ajaa kilpaa talvella, mutta joulukuun viimeisessä startissa huomattiin kurkun vaativan pienen leikkaustoimenpiteen. Nyt ruunaa on päästy treenaamaan normaalisti.”

Viidennessä kohteessa starttaava Best In Show As teki loppusyksystä ja alkutalvesta hienoja esityksiä. Nyt tamma palaa yli neljän kuukauden suunnitellulta tauolta ja kiihdyttää matkaan eturivin uloimmalta lähtöradalta.

”Noista asetelmista odotukset ovat maltilliset. Tämä on tosi kyvykäs hevonen ja tuntuu kotona hyvälle. Toivottavasti tamma pääsee näyttämään kykynsä tänä vuonna.”

Molempia hevosia ajaa Jorma Kontio. Kenkäpakko loppui Ruotsissa helmikuun lopulla. Artico Zack juoksee ilman kaikkia kenkiä ja Best In Show As ilman etukenkiä.

”Kävimme viime viikolla ajamassa kummallakin reippaamman hiitin Solvallassa. Luulisin, että ne tarvitsevat startin tai pari alle, ennen kuin ovat ihan täydessä iskussa.”

Tallin suurin tähti Majestic Man eli ”Taisto” tienasi viime vuonna lähes 80 000 euroa ja menestyi niin Suomessa, Ruotsissa kuin Ranskassakin. Seitsemänvuotiaaksi kääntynyt ruuna on ollut tauolla joulukuun lopulta. Kauden avausta Jonna Irri ja Taneli Säde ovat kaavailleet maalis–huhtikuun vaihteeseen.

Suomalainen suurkilpailukaruselli pyörähtää toden teolla käyntiin Seinäjoki Racesta 23. huhtikuuta. Taiston taustajoukot mielivät mukaan Suomen suurkilpailuihin niin kevään kuin kesän aikana.

”Taisto näytti viime vuonna riittävänsä oikein hyvin avoimissa lähdöissä Suomessa. Syksyllä se voitti hopeadivisioonan Ruotsissakin. Katsotaan miltä hevonen näyttää kauden avauksessa.”

Viime kesän tapaan Irri ja Säde aikovat siirtää osan hevosistaan kilpailemaan Suomeen.

”Meillä on useampi Suomessa syntynyt kolme- ja neljävuotias, Taisto ja miksei muutama muukin vanhempi hevonen, joilla voi tähdätä Suomen lähtöihin. Katsotaan, mistä vuokraamme karsinoita. Joko minä tai Taneli lähdemme näiden hevosten kanssa kesäksi Suomeen.”

Vaikka osa hevosista siirtyy Suomeen kilpailemaan, on toiminnan painopiste jatkossakin Ruotsissa. Viime syksyn huutokaupoista talliin hankittiin mielenkiintoisen sukuisia Ruotsissa syntyneitä varsoja.

”Hyödynnetään sekä Ruotsin että Suomen tarjoamia kilpailumahdollisuuksia. Jos aikoo toimia Ruotsissa, on oltava riittävä määrä Ruotsissa syntyneitä varsoja. Niille on tarjolla hyväpalkintoisia lähtöjä."