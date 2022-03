Huipputamma BWT Divine päättää uransa Espoon palkintoon: "Tuntuu hevosta kohtaan oikealta siirtää se nyt siitokseen”

Valmentaja Kaisa Toivoselle Derbyn finaali on tunnetasolla suurin tamman kilpauran tapahtuma.

BWT Divine on juossut ennätykset 11,9aly ja 14,3ke. Voittosumma on lähes 130 000 euroa.

Vuoden 2019 Villinmiehen Tammakilvan voittanut sekä samana vuonna kuudenneksi Derbyn finaalissa sijoittunut BWT Divine päättää kilpauransa reilun viikon päästä lauantaina ajettavassa lämminveritammojen Espoon Palkinnossa.

Kaisa Toivosen valmentama seitsemänvuotias tamma on todellisessa huippuiskussa. Keskiviikkoiltana Olli Koivusen tuttuun tapaan ohjastama BWT Divine voitti uransa toiseksi viimeisen startin Vermossa. Koko matkan keulajuoksun jälkeen tamma lopetti 11-vauhtia viimeisen puolikkaan viimeisessä T65-kohteessa.

Lähes 130 000 euron voittosumman kerännyt BWT Divine on ollut Toivosen valmennuksessa kaksivuotiskeväästä lähtien.

“Toki BWT Divinen kilpailu-uran päättyminen tuntuu haikealle. Eihän tuollaista hevosta välttämättä saa uudestaan talliinsa.”

Terveytensä puolesta BWT Divine olisi voinut jatkaa kilpauraansa. Toivonen halusi kuitenkin päättää kilpauran tamman ollessa hyvässä kunnossa ja mieleltään virkeänä.

”BWT Divinen voittosummalla ei ole helppoja lähtöjä. Tuntuu hevosta kohtaan oikealta siirtää se nyt siitokseen.”

Toivonen nostaa tunnetasolla suurimmaksi tapahtumaksi kilpauran varrelta BWT Divinen Derbyn finaalipaikan.

”Rahallisesti Villinmiehen Tammakilvan voitto on suurin. Derbyfinaali oli minulle kuitenkin henkisesti todella iso asia.”

Espoon palkinnon jälkeen BWT Divine saa hengähtää tovin ennen kuin se siirretään Kallelan oriasemalle siemennettäväksi. Ensimmäiseksi isäoriiksi valittiin huippulahjakas Calgary Games.

Huipputamman omistaja Seppo Härkönen valtuutti Toivosen valitsemaan sopivan isäoriehdokkaan. Hänellä on iso rooli Utsjoen Karigasniemellä kauppaa pyörittävän Härkösen hevostoiminnassa.

”Etsin Sepon hevosille sopivat valmentajat. Muun muassa Veijo Heiskasella on yksi ja Petri Salmelalla on Sepon hevonen valmennuksessa. Orivalinnoissa sain vapaat kädet. BWT Divinen lisäksi Lapland Saga astutetaan Conway Hallilla.”

Perinteisen ravivalmentajan roolin laajentuminen neuvonantajaksi on ollut opettavaista.

"Tuntuihan se aluksi hurjalle päättää Sepon hevosten valmentajista ja sitten valita isäoreja. Valta tuo vastuuta -sanonta pätee hyvin.”

Kaisa Toivosen hevoset ovat hyvässä iskussa. Lauantaina Toivonen matkaa Kirkkonummelta Turkuun kahden hevosen kanssa. Seppo Härkösen Lapland Royal starttaa kuudennessa T75-kohteessa. Kolme perättäistä voittoa ottanut tamma kiihdyttää matkaan eturivin uloimmalta radalta.

”Vaikka Lapland Royal voitti viimeksi, se ei ollut ihan parhaimmillaan. Se on noussut nopeasti sarjoissaan. Tuolta paikalta tarvitsemme tuuria juoksunkulunkin suhteen.”

Ennen T75-lähtöjä Quite A Boy starttaa ravien kolmannessa lähdössä. Niin ikään Olli Koivusen ohjastama ruuna on saanut takarivin sisimmän lähtöradan.

”Lähtöpaikka sopii sille. Meillä on ollut osassa hevosia useilla talleilla kiertävää vuohisvirusta. Quite A Boy on välttynyt siltä tähän asti.”

Juttua on muokattu 3.3.2022. Korjattu Lapland Royal tammaksi.

