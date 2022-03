Edwina Ordenin ja Lecrossen kaksivuotias täyssisko Juha Utalan valmennukseen – hollolaisvalmentaja kaipaa Toto75-divisioonia takaisin

Terhi Piispa-Helisten

Kuvan Poetry in Motion lähtee lauantaina kahden viime talven tavoin kokeilemaan montéta ohjastajanaan Maija Forss. Lähtöpaikka on nopealle avaajalle hyvä.

Hollolassa hevosiaan valmentava Juha Utala sai alkuviikosta talliinsa mielenkiintoisen kaksivuotiaan Jolene Ordenin (Le Monteil). Jolene Orden kuuluu samaan sisarusparveen kuin muun muassa Edwina Orden, Lecrosse, Beat Of Love sekä Agnese.

”Hyvinhän tamma juoksi käydessäni ajamassa sillä. Hieno ja raamikas tammavarsa, joka tuli oikein hyvin sisään ajettuna meille.”

Utala ei kiirehdi uuden tulokkaansa kanssa. Kaksivuotiskisat eivät ainakaan nyt tunnu ajankohtaiselle isohkolle tammalle.

”Kolme- ja neljävuotiaana on myös hyvin rahaa tarjolla. Samoista suvuista on tullut monta juoksijaa. Ainahan se nostaa toiveita entisestään.”

Lauantaina Utala suuntaa viiden hevosen voimin Turun hyväpalkintoisiin Superlauantain raveihin. Tallin hevosista Hyvännäköinen kilpailee neljännessä Toto75-kohteessa. Takarivin uloin lähtöpaikka laskee kuitenkin odotuksia.

”Se tekee tasaisen hyviä esityksiä. Tuolta olemme tyytyväisiä rahasijaan. Toki otamme mielellämme enemmänkin.”

Ennen Toto75-kohteita Utalan tallista starttaavat Gal Gadot Racing (lähtö 2) ja Quick No Trouble (lähtö 4). Kumpikin on enenmmän vahvoja kuin nopeita valmentajansa mukaan. ”Ei niiden ihan ulkona kärkitaistelusta pitäisi olla. Kumpikin kirii tavallisesti todella hyvin loppua.”

Toto75-lähtöjen jälkeisessä montélähdössä Utalan tallista ovat mukana Maija Forssin ratsastama Poetry In Motion sekä Pia-Maria Moilasen Hill Yes. Kumpikin ovat startanneet mukavalla menestyksellä montéssa aiemmin.

”Hyvä 4 500 euron ykkönen tarjolla, ja kumpikin hevosista vaikuttaa pitävän montésta. Poetry In Motion lähtee kovaa ja hyötyy kakkosradasta auton takaa. Hill Yes on enemmän vahva ja sille ei ole sen puoleen suurempaa haittaa takarivin paikasta.”

Utalan valmennettavat kilpailevat täydessä hokkikengässä lauantaina. ”Pitää katsoa paikanpäällä radan pintaa josko vaihdamme lyhyempiin hokkeihin.”

Juha Utala on tyytyväinen Kuopiossa ja Turussa ravattavan superlauantain palkintotasoon, jossa useassa lähdössä maksetaan 10 000 euron ykköspalkinto. Lauantain pienin ykköspalkinto on 3 500 euroa.

Hän nostaa esiin usein viime aikoina esitetyn toiveen Toto75-divisioonien palauttamisesta. “Divisioonakarsinnat ja finaalit olivat mielestäni oikein toimiva ratkaisu. Viisi finaalikierrosta voisi olla toimiva määrä vuodessa.”

Utalan mukaan divisioonajärjestelmä nostaa lauantai-lähtöjen urheilullista tasoa. Mikäli tavalliset Toto75-lähdöt olisivat karsintoja finaaliin, se vaikuttaisi kilpailuttamiseen.

”Nykyisellään en välttämättä ilmoita tavalliselle Toto75-kierrokselle, vaan valitsen mieluummin rahasarjan iltaraveista. Jos Toto75-lähdöistä karsittaisiin kunnon ykköspalkinnolla ajettavaan finaaliin, nekin olisivat paljon tasokkaampia.”

Utala huomauttaa, ettei ole yksin mielipiteensä kanssa. ”Todella moni ravipiireissä haluaisi Toto75-divisioonat takaisin. Ei kai se ole mahdoton toteuttaa. Istuttaisiin alas keskustelemaan asiasta.”