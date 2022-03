Henna Ikonen on ehtinyt tehdä paljon työuransa aikana – kansainvälistä työkokemusta niin ravi- kuin laukkaurheilusta

Annie Larsson-Ditmer

Yhtälö nuorten hevosten hoitajana sopii Henna Ikoselle. "On ehtinyt suorittaa opintoja raveissa käymisen sijasta”, hän toteaa vierellä oma kasvatti Le Samuel.

Kolmannen polven helsinkiläinen Henna Ikonen kuuluu raskaan sarjan hevosalan ammattilaisiin. Lähemmäs 15 vuotta Henna on saanut elantonsa hevosenhoitajana niin Amerikasta kuin useasta Euroopan maasta.

”Nuorempana oli kova kiire nähdä maailmaa ja kokeilla erilaisia työpaikkoja. Vanhemmiten osaa arvostaa enemmän pysyviä asioita elämässä,” hymähtää Ikonen vapaapäivänään Axevallan raviradan lähistöllä sijaitsevassa Bjertorpissa.

Vaikka raviurheilu vei Hennan mennessään, oli ratsastusurheilu ensimmäinen kosketuspinta hevosiin. Ensimmäisen oman ratsunsa 14-vuotiaana saanut Henna kävi ratsastamassa Vantaalla Poni-Haassa.

”Kävin toki isän kanssa raveissa yleisöalueen puolella. Ratsastus oli kuitenkin ykkösasia pitkään.”

Peruskoulun jälkeen Henna piti välivuoden ennen opiskelujen aloittamista Päijänne-instituutissa (nykyinen koulutuskeskus Salpaus). Vasta koulun aikana Henna pääsi kunnolla kosketuksiin ravihevosten kanssa. Hän suoritti osan harjoitteluista Risto Airaksisella. Pian raviurheilu olikin vienyt Hennan mennessään.

”Risto oli ensimmäinen oppimestarini raviurheilun saralla. Kouluvuosina olin paljon viikonloppuja ja lomia Ristolla töissä.”

Ulkomailla työskentely veti kuitenkin Hennaa puoleensa. Ensimakua oli antanut kolmen kuukauden harjoittelujakso Hunterton Farmilla Amerikassa.

”Heti valmistumiseni jälkeen suuntasin vuoden viisumilla takaisin jenkkeihin. Viisumin umpeuduttua tulin takaisin Suomeen Lahden seudulle.”

Harjoitteluaikana Airaksisella oli Henna tutustunut Paula Stenbergiin, jonka tiloissa Airaksinen toimi vuokralla. Pearly Hillin omistaja-valmentajana ravikansan tietoisuuteen noussut Stenberg oli muutamaa vuotta aiemmin ostanut Risto Airaksiselta valmennustilan.

”Olin Paulalla töissä nelisen vuotta. Viihdyin hyvin, mutta sitten halusin lähteä takaisin ulkomaille.”

Ranskassa Ikonen viihtyi reilut neljä vuotta. Työpaikkoina olivat alan huippunimistä Philippe Allaire sekä Jean-Philippe Dubois. Henna oli jo kauan haaveillut kokeilla työskentelemistä laukkahevosten parissa. Duboisin jälkeen Henna viettikin puolisen vuotta laukkatallilla Chantillyssa.

”Tulipahan kokeiltua sekin. Opettavainen kokemus nähdä, kuinka laukkatallilla toimitaan.”

Sen jälkeen hän työskenteli puolisen vuotta keskisemmässä Ranskassa hevosia valmentavan Loic Groussardin palveluksessa.

”Hän auttoi minua montélisenssin hankkimisessa. Ratsastinkin jonkin verran montélähtöjä Ranskassa.”

Ranskan aikana Henna tutustui ruotsalaiseen Sofia Aronssoniin. Nuori ruotsalaisvalmentaja piti tuolloin tallia Ranskassa. Henna työskenteli viimeisen Ranskan vuotensa Aronssonilla.

”Sofialla oli jo siihen aikaan enemmistö hevosista Ruotsissa. Minä ja Satu Liitiäinen vastasimme melko itsenäisesti Ranskan pään toiminnasta. Opettavaista aikaa.”

Hevosmäärän vähentyessä Ranskassa siirtyi Henna Ruotsiin viitisen vuotta sitten. Sofia Aronsson oli tuolloin vuokralla Åke Svanstedtin vanhassa Bjertorpin valmennuskeskuksessa.

Ulkomailla vietetyt hektiset vuodet alkoivat kuitenkin tuntua Hennassa. ”Talveksi 2017 tulin takaisin Suomeen. Tuurasin Risto Airaksista hänen polvileikkauksestaan toipumisen ajan. Mietin samalla tulevia siirtojani.”

Hetken aikaa Henna teki muun alan töitä ja valmensi muutamaa hevosta harrastuksenaan. Seuraava siirto ei ollutkaan muutto ulkomaille vaan opiskeluiden aloittaminen Mustialassa.

”Aloitin agrologi-opinnot Hämeen ammattikorkeakoulussa. Siihen kohtaan tuntui järkevälle kouluttautua vähän pidemmälle, mikäli ei haluaisi tehdä hevosenhoitajan töitä.”

Ikonen ehti asua Forssassa ja opiskella Tammelassa parisen vuotta ennen viimeisintä Ruotsin reissua. Aluksi Henna auttoi ystäväänsä Satu Liitiäistä hänen hevostensa kanssa Julmyrassa. Ruotsissa ollessaan Henna kävi tervehtimässä vanhaa työnantajaansa Sofia Aronssonia.

”Juteltuamme jonkin aikaa pyysi Sofia minua töihin. Vähän aikaa harkittuani suostuin. Minulla oli jokunen oma hevonen silloin.”

Ei pidä kuitenkaan ajatella Hennan jättäneen koulun kesken. Tavoitteena on valmistua kuluvan vuoden aikana.

”Olen viimeiset puolitoista vuotta opiskellut ja työskennellyt hevosenhoitajana. En suosittele ratkaisua kenellekään”, hän naurahtaa.

Sofia Aronsson on satsannut voimakkaasti valmennustoimintaansa. Hän hankki muutama vuosi sitten oman tilan Bjertorpin naapurista ja rakennutti 40 hevoselle tallit.

”Tallit ovat todella hienot ja hevosystävälliset. Valmennamme hevosiamme Bjertorpin radoilla.”

Tällä hetkellä Aronssonin toiminta on täysin Ruotsissa. Viime lauantaina Aronssonin valmennettavat voittivat kotiradalla Axevallassa kaksi V75-lähtöä. Toinen voittajista Unico Broline on Hennan passihevonen. Enimmäkseen Hennalla on nuoria hevosia passeinaan.

”Yhtälö on hyvä opiskeluiden kanssa. On ehtinyt suorittaa opintoja raveissa käymisen sijasta.”

Aronsson on pidetty työnantaja Ruotsissa. Lomat ja arkivapaat pyörivät säännöllisesti. Keskiviikkoaamuna puhelimeen vastannut Henna oli vapaalla oltuaan viikonloppuna töissä.

”Tärkeitä asioista työntekijöiden jaksamisen kannalta arkivapaat. Olen minä toki menossa ajamaan tänään oman hevoseni Le Samuelin.”

Hennan kasvattama 2012 syntynyt Le Samuel on kiertänyt Hennan mukana niin Ranskassa kuin Ruotsissakin. Viimeisin startti on puolentoista vuoden takaa.

”Mennään hevosen ehdoilla. Ehkä me vielä starttaammekin.”

Tärkeimpänä tähtäimenä juuri nyt on silti suorittaa opinnot loppuun.

”Mennään päivä kerrallaan. Hevosenhoitajan työ on mukavaa. Tehdään näitä hommia niin kauan kuin jaksaa. Ruotsista pidän eniten ravimaana. Vaikka kyllähän Ranska ja etenkin Vincennes ovat hienoja paikkoja työskennellä.”

