Tammahuipun sukupolvenvaihdos jatkuu: nyt laittoi kilpakenkänsä naulaan Bosses Lady - ”Ei monen kohdalle osu tällaista kultakimpaletta”

Anu Leppänen

Voittajakehä tuli B. Lady Stablen väelle tutuksi. Omistajien kanssa juhlimassa Bosses Ladya koko tamman uran ajan treenannut Tapio Perttunen ja hoitaja Tiinamari Wikholm.

Seitsemänvuotias Bosses Lady (The Bosses Lindy – Lil Wonder) on päättänyt kilpauransa. Tamma siirtyi kasvattajiensa Kalle ja Liisa Savon hoiviin sukuaan jatkamaan. Kalle Savo on tamman uusi omistaja.

Bosses Ladyn meriittilista on komea. Tamma sijoittui Kriteriumissa kakkoseksi ja Derbyssä neljänneksi. Tammakriteriumista, Tammahambosta, Derbyn Tammachampionista ja Derbyn karsinnasta tuli voitot.

Bosses Lady kilpaili 50 kertaa. Ykkösiä lohkesi 18, kakkosia viisi ja kolmosia seitsemän kappaletta. Tamman voittosumma kipusi komeasti 231 110 euroon. Ennätyksensä 11,5aly Bosses Lady ravasi viime toukokuussa Mikkelissä.

Loistavien kolme- ja nelivuotiskausien jälkeen astuivat terveysmurheet kuvaan, eikä Bosses Lady kyennyt aikuisiällä varsavuosiensa kaltaiseen lentoon.

Bosses Lady kuuluu menestyksekkääseen sisarusparveen. Tamman isosisko Bosses Lily (278 262 euroa) lukeutui vuosia sukupuolensa huipulle. Lil Belinda on ansainnut hieman alle ja Quite a Boy reilusti päälle 50 000 euroa.

Kolmeenkymmeneen osakkuuteen jaettuun B. Lady Stableen kuulunut Niina Harju kertoo, että uran lopettamisen taustalla olivat tammaa kiusanneet vatsavaivat ja jalkaongelmat. Kilpailemisen jatkamista ei nähty hevosen kannalta mielekkäänä vaihtoehtona.

”Päätös oli yksimielinen. Viime aikoina kilpaileminen oli rikkonaista. Aina tuli joku murhe, ja hevonen täytyi laittaa tauolle. Jo viime syksynä harkittiin uran lopettamista. Bosses Lady pääsee nyt siitostamman hommiin suhteellisen terveenä”, Niina Harju sanoo.

Hän jatkaa, että Bosses Lady tarjosi ikimuistoisia hetkiä omistajilleen.

”Isoimmat voitot eivät välttämättä olleet minulle niitä mieleenpainuneimpia asioita. Meillä on tosi kiva kimppa, ja meillä on aina mukavaa yhdessä. Ne hetket säilyvät muistoissa. Porilaisena minulle oli suuri juttu, kun tamma juoksi uransa ensimmäisen ja viimeisen kisansa täällä kotiradallani”, Harju herkistyy. Bosses Ladyn uran päätösstartiksi jäi 5. helmikuuta ravattu Porin Toto75-mittelö.

”Bosses Lady oli tulisieluinen alkuun, niin kuin tammat usein ovat. Aina jännityksellä odotettiin, että onko se meidän ”Prinsessa” keksinyt taas jotain ylimääräistä.”

Harju kehuu Bosses Ladya koko sen uran ajan treenanneen Tapio Perttusen panosta.

”Tosi hyvissä käsissä on oltu tämä aika. Kiitokset koko kimpan puolesta Tapsalle ja hänen tallinsa porukalle, että ovat kestäneet meidän Prinsessan tempauksia. Kiitokset tamman hoitajille Tiinamari Wikholmille ja Emmi Liskille. He ovat pitäneet Prinsessasta hyvää huolta. Suuret kiitokset tietenkin kimpanvetäjä Outi Sairiselle. Hän on jaksanut katsella meitä omistajia ja kuunnella meidän kummia kysymyksiämme.”

B. Lady Stable ei ole vielä hankkinut seuraajaa Bosses Ladylle.

”Ajatuksia on heitetty ilmaan. Ehkä sitten Ladyn ekaa varsaa katsotaan sillä silmällä”, Harju vihjaa.

Hän jatkaa, että Savot hakivat Bosses Ladyn eilen Perttusen tallilta kotiinsa, eikä tamman ensimmäisestä sulhasesta ole vielä varmuutta.

”Ainahan geenit eivät periydy, mutta on mahtava nähdä, onko Prinsessa yhtä hyvä siitoksessa kuin radoilla oli. Bosses Lady oli vasta toinen kimppahevonen minulle, ja mikä iso onnenpotku hän olikin. Ei monen kohdalle osu tällaista kultakimpaletta. Tavallisetkin iltaravihevoset ovat yhtä arvokkaita, mutta eihän tällaisia suuria asioita saa tällainen tavallinen taapertaja yleensä kokea.”

Tammahuipulla on menossa sukupolvenvaihdos. Maan eturivin tammoista ovat hiljattain päättäneet uransa muun muassa Peanuts, Staro Miami ja Stoneisle Ocean. BWT Divine ravaa lauantaina viimeisen starttinsa.

EDIT: Tekstiä muokattu kello 10.55. Lisätty tieto Bosses Ladyn uudesta omistajasta ja korjattu kimpanvetäjän nimi.