Pertti Isotalolle 12-aikainen Habit Silvio Ruotsista

Ville Toivonen

Pertti Isotalon talli vahvistui Habit Silviolla ja Aura Riverilla.

Liedossa hevosiaan valmentava Pertti Isotalo sai kaksi mielenkiintoista tammaa valmennukseensa. Ruotsista saapui 12-ennätyksinen Habit Silvio.

Viisivuotiaaksi kääntynyt Habitatin tytär kilpaili Ruotsissa Björn Goopin valmennuksesta käsin. Kuukauden verran Isotalon tallissa ollut tamma vaikuttaa hyvälle hevoselle.

”Ronski mukavanoloinen tamma. Teimme aluksi sellaisen perushuollon ja sen jälkeen Habit Silvio on saanut tottua systeemeihimme kaikessa rauhassa.”

Viimeksi marraskuun lopulla kilpaillut Habit Silvio nähtäneen uuden valmentajansa mukaan kevään aikana startissa.

”Hevonen oli tullessaan todella hienossa kunnossa. Eiköhän me kuukauden päästä tähtäillä starttiin.”

Toinen tulokas on neljävuotias Aura River joka on kilpaillut aiemmin Tapio Mäki-Tulokkaan valmennuksesta. Reilun 10 000 euron voittosumman kerännyt tamma kilpaili viimeksi puolitoista viikkoa sitten.

”Säpäkkä zolabokolainen tamma, joka on ollut meillä muutaman päivän. Sehän on starttikunnossa, joten eiköhän me katsella sille sopivia lähtöjä melko nopeasti.”

Isotalon vanhoista valmennettavista viime vuonna hienon kolmevuotiskauden tehnyt Farfallone ei ole onnistunut nelivuotiskauden ensimmäisissä starteissaan.

”Se ei mene pitkistä hokeista. Puhallettiin peli poikki Lahden helmikuisen startin jälkeen. Odotellaan kesäratoja, ruuna tuntuu kyllä hyvälle kotona. Se vaikuttaa ottaneen aimo harppauksen kehityksessään talven aikana.”

Isotalo suhtautuu jo viime vuonna 15-aikoja täydellä matkalla juosseen Farfallonen nelivuotiskauteen optimistisesti.

”Luulen sen pystyvän ottamaan sekunnin verran pois tänä vuonna. Mielenkiintoista nähdä mihin asti Farfallone riittää tänä vuonna.”

Pertti Isotalo on melko usein nähty vieras Solvallassa hevostensa kanssa. Turun seudulta Ruotsin pääradalla on helppo käydä kilpailemassa. Farfallonen kanssa Isotalo kävi Solvallassa ennen joulua. Uusista tulokkaista Habit Silvion kanssa on pohdittu Ruotsin kilpailumatkoja.

”Auton mittariin tulee ainoastaan vajaat 40 kilometriä käydessämme Solvallassa. Toki olemme vuorokauden laivassa. Solvallassa on hyvät palkinnot ihan jo perjantain lounasraveissa. Saan itse lisää virtaa työntekoon käydessämme välillä kilpailemassa Ruotsin puolella.”