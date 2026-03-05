Ratsastajainliiton johto säilytti paikkansa selvin luvuinRatsastajainliiton puheenjohtaja Marjukka Manninen ja liiton hallitus säilyttivät paikkansa ylimääräisen liittokokouksen äänestyksissä.
Suomen Ratsastajainliitto piti torstai-iltana ylimääräisen liittokokouksen, joka kutsuttiin kokoon jäsenyhteisöjen vaatimuksesta.
Kokouksen asialista oli lyhyt, sillä listalla oli vain puheenjohtaja Marjukka Mannisen mahdollinen vapauttaminen tehtävästään sekä toisena kohtana hallituksen vapauttaminen tehtävästää. Jos nykyiset päättäjät olisi vapautettu tehtävistään, uusi puheenjohtaja ja hallitus olisi valittu heti samassa kokouksessa.
Nykyiset päättäjät pitivät paikkansa selvin luvuin. Marjukka Mannisen erottamista vastaan annettiin 308 ääntä, kun erottamista puolsi 109 ääntä. Tyhjiä ääniä oli 25.
Marjukka Mannisen puheenjohtajakausi päättyy tämän vuoden lopussa, kun hänelle tulee täyteen toinen kolmivuotiskausi Ratsastajainliiton johdossa. Jos Mannisen tilalle olisi valittu uusi puheenjohtaja, hänet olisi valittu vain vuoden loppuun asti olevalle kaudelle.
Hallituksen luottamusäänestys oli vielä selvempi. 352 ääntä oli hallituksen jatkamisen puolesta, erottamisen puolesta annettiin 54 ääntä ja tyhjiä ääniä oli 32.
Ratsastajainliiton hallituksessa jatkavat Dan Björklöf, Valtteri Gundersby, Aki Karhapää, Carina Nyholm, Salla Varenti ja Emilia Vättö. Heistä vain vuodenvaihteessa hallituksen jäsenenä aloittanut Vättö oli ilmoittanut olevansa käytettävissä edelleen hallitusehdokkaaksi, vaikka vanha hallitus olisi erotettu.
Kokousedustajista aktiivisimmin puheenvuoroja käyttivät Friskalan tallin Päivi Savilahti-Bäckman sekä Nika Teamin Tarja Teräväinen.
Kritiikkiä esitettiin muun muassa liiton talouden kehityksestä sekä kentän keskustelumahdollisuuksien rajoittamisesta.
”Meillä on suuri ymmärtämättömyyden tai haluttomuuden ymmärtää klikki jäsenistön ja hallituksen välillä”, Tarja Teräväinen kritisoi.
Kokouksen puheenjohtajana toimi lainsäädäntöneuvos Tanja Storbom, jonka vastaehdokkaana äänestyksessä oli Håkan Wahlman.
Storbom veti kokouksen osaavasti ja napakasti. Keskustelua herätti muun muassa äänestysten avoimuus. Storbom linjasi, että liiton sääntöjen perusteella äänestykset ovat henkilövalintoja lukuun ottamatta avoimia, joten puheenjohtajan ja hallituksen luottamuksesta äänestämiset pidettiin avoimina eli kaikkien äänestyskäyttäytyminen tuli muille nähtäväksi.
Menettely herätti keskustelussa kritiikkiä, koska aiemmin liittokokouksissa ei keskustelijoiden mukaan ole toimittu samalla tavalla. Kokousta johtanut Storbom totesi että ei voi ottaa kantaa aiempaan toimintaan, mutta liiton säännöt nimenomaan edellyttävät äänestyksen avoimuutta.Artikkelin aiheet
