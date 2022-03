Kriteriumkakkonen Stonecapes Sparrow siirtyi Mauri Jaaralle - tallissa odotuksia kaudelle 2022

MT:n arkisto

Kriteriumissa tallikaverinsa Raskolnikov Fridon kannoilla komeasti kakkoseksi kirinyt Stonecapes Sparrow on siirtynyt Mauri Jaaran valmennukseen.

Stonecapes Sparrow (Ready Cash) juoksi kilpaa viime tiistaina Teivossa ja tuli vahvasti loppua saatuaan myöhään tilaa, joten sikälikin Jaaran tallin tulokas on hyvin mielenkiintoinen.

"Sitä se on", Mauri Jaara iloitsee.

"Ilmoitinkin sen jo Kuopioon ensi viikon tiistaiksi, koska hevonenhan on iskussa. Meillä on ollut Markku Niemisen kanssa yhteistyötä aikaisemminkin, ja koiteaan nyt jos saadaan ruuna vielä hiukan lisää piristymään, vaikka se on selvästi jo tulossa. Hevonen oli myös hienossa kunnossa saapuessaan. Yhtenä vaihtoehtona sillä oli kai mietitty jopa Ranskaa, joten hyvin jännä projekti tämä on. Omistajat ovat samat kuin ennekin."

Mitä Jaaran talliin kuuluu muuta?

"Hyvää, on mennyt joskus huonommininkin, mutta koputetaan puuta! Tallissa on paljon mielenkiintoisia hevosia, jotka ovat treenanneet hyvin ja joilta odotetaan hyvää kautta 2022. Toinen uusi hevonen on kaksivuotias ori Run A Mile (Neighsay Hanover), joka on minule tutun hyvin menestyneen tamma Walk A Milen (Dream Vacation) poika. Tämä ori on vasta alkutaipaleella, mutta ihan jännä sekin."

"Odotuksia on esimerkiksi kahdella voitolla aloittaneesta Iron Queenistä (RC Royalty). Se on iso hieno hevonen, joka on voittanut tosi helposti ja jatkaa Kuopiossa ensi viikolla. Siinä voisi olla ikäluokka-ainesta ainakin tammalähtöihin."