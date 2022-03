Jonna Irri on Solvallan lisenssivalmentaja

Jonna Irri sai tänään Ruotsin valmentajalisenssin ja on nyt virallisesti Solvallan valmentajia. Illalla homma jatkuu Self Taught Beautylla Gävlessä. Toisaalta Suomessa syntyneillä on tarkoitus kilpailla kesä ihan koti-Suomessa.

Jonna Irri on tuorein Solvallan valmentaja, tästä päivästä alkaen. Vasemmalla häämöttä kumppani Taneli Säde, joka ohjastaa tallin sunnuntain Eksilstunan kärrylähtöjen hevosia Mami Chuloa ja Isabel B.R.:ää, jotka aloittavat kautensa.

Jonna Irrin lisenssiprosessi on ollut pitkä prosessi. Hän kävi valmentajakurssin jo syksyllä, mutta vasta nyt byrokratia tuli selväksi lähinnä Ruotsin verottajan hautoessa papereita. Irrin tapauksessa lisenssin siirtyminen ei tarkoita, että kotimaa hylättäisiin.

"Meillä on Tanelin (Säde) kanssa hyvä kokemus viime kesältä kahdessa paikassa toimimisesta", Irri huomauttaa.

"Ensi kesän sesonkiaikakin on tarkoitus olla Suomessa syntyneiden kilpahevosten kanssa Suomessa. Tallin paikka on vielä vähän auki, mutta meille on onneksi tullut monta hyvää vaihtoehtoa. Tällä tietoa siinä tallissa tulee kesän ajan asumaan viisi-kuusi hevosta. Homma toimi siis viime kesänäkin niin että voitettiin lähtöjä molemmilla puolilla. Samoin Majestic Manin Ranskan kilpailureissujen ajoistakin on selvitty kunnialla. Näin myös Ranskan toimintakin jossain vaiheessa on isossa kuvassa mukana, jos saataisiin siihen sopivia hevosia.

"Pääpaikka on kuitenkin nyt täällä Julmyrassa. Täällä on hyvä treenata hevosia. Esimerkiksi varsat saa hyvin valmennettua täällä. Ideana olisikin saada hyviä nuoria hevosia talliin ja toisaalta hevosia myös ruotsalaisilta hevosenomistajilta. Nyt meillä on vihdoin yksi ruotsalaisen omistajan hevonen (Artico Zack, joka vaihtoi hiljan ruotsalaisomistukseen), mutta enemmänkin huolittaisi."

Kuinka käy tulevissa starteissa?

"Illan Gävlen Self Taught Beautyn (lähtö 3) pitäisi olla lähellä. Se oli viimeksi taas oma itsensä, ja tehtävä vaikuttaa sopivalta. Lähtöpaikka vain on ulkona, mutta tammahan osaa lähteä."

"Tiistain Eskilstunan pisteraveissa toivottavasti voitetaan, tehtävät ainakin sopivat. Toivottavasti edes jollain (Arctic Dessert, Isabel B.R. ja Mami Chulo). Ne aloittavat kautensa, mutta ovat treenanneet kyllä hyvin."