Kouvolassa valehdellaan kilpaa - Onko Okkolin vai Utala kovempi luikurinlaskija?

Kouvolassa järjestetään perjantai-illan ravien jälkeen valehtelun SM-kisat. Mukana on ravi-Suomen kovimpia juttunikkareita. Onko Okkolin, Utala vai joku muu kaikista kovin valehtelija?

Elina Paavola

Hevoset kulkevat ja juttu luistaa. Teemu Okkolin on yksi ravivalehtelun SM-kisan osallistujista.

Suositun nostalgiaravikonseptin kehittäneen Kouvolan raviradan ideamyllystä on noussut esille uusi aihio: ravivalehtelun SM-kisat. Ravipiirien paras pajunköyden syöttäjä selviää sattuvasti aprillipäivänä eli tulevana perjantaina. Kouvolassa ravataan kello 18 alkaen, ja valehtelu alkaa kilvanajojen jälkeen ravintola Riimussa.

Tittelistä ovat taistelemassa tunnetut tarinaniskijät Juha Utala ja Teemu Okkolin sekä heidän haastajansa. Illan juontaa Lauri Hyvönen. Tilaisuus on vuorovaikutteinen, ja yleisön tehtävänä on arvata, mitkä tarinoista ovat sepitettä ja mitkä totta.

”Hevosväen parissa riittää hauskoja sattumuksia ja tarinoita. Ihmiset viihdyttävät toisiaan varikon puolella, ja tarinankerronta pitää arjessa iloisella mielellä. Me haluamme tuoda yleisölle tykö näitä riemastuttavia tarinoita”, sanoo Kouvolan raviradan toiminnanjohtaja Arto Hytönen.

”Mukaan on saatu varikon parhaita tarinankertojia, ja jos joku ajankohta niin aprillipäivä sopii tilaisuuden pitämiseen. Osallistujia tulee parillinen määrä, ja uloslyöntiajosta on kysymys eli parin voittaja jatkaa aina eteenpäin. Yleisö saa arvuutella, mikä kerrotuista tarinoista on luikuria.”

Kun etevin luikurinlaskija on selvillä, Leevi & the Leavings Tribuutti aloittaa soitannan. Menoa piisaa puolilleöin.

”Gösta Sundqvist oli tarinankerronnan mestari, ja sen perusteella on illan bändi valittu. Tarinallinen teema kulkee koko tapahtuman ajan mukana. Leevi & the Leavings Tribuutti on suosittu yhtye, joka heitti ennen koronaa vuositasolla satakunta keikkaa”, Hytönen kertoo.

Perjantaina piti alunperin olla ohjelmassa Nostalgia-ravit, mutta jo perinteiseksi muodostunut tapahtuma siirtyi syksyyn.

”Hitaasti väistynyt korona teki sen, että nostalgiateema lykättiin päivämäärälle perjantai 30. syyskuuta. Siellä muistellaan menneitä, ja tapahtumaa tehdään täysin rinnoin, niin kuin aina ennenkin”, Hytönen juttelee.

Hän jatkaa, että Kouvolan kauden pääravien Kymi Grand Prix'n ohjelmalliseen puoleen satsataan entistäkin voimakkaammin.

”Aina koetetaan kehittää kaikkea uutta. Kymi GP:n kaksipäiväisyys on asia, mitä parhaillaan työstetään. Perjantai-illan 17. kesäkuuta ravien yhteydessä esitellään seuraavana päivänä Kymi GP:ssä kisaavat kansainväliset vieraat. Perjantain musiikillista ja ohjelmallista panostusta pyritään edelleen lisäämään.”

Kymi GP:n osallistujien suhteen ei ole uutta kerrottavaa.

”Rauhassa seurataan kevään kansainvälisiä kisoja ja katsotaan, mitkä hevoset sieltä nousevat pinnalle. Vanhojen meriittien varaan ei valintoja voi laskea”, Hytönen puntaroi.