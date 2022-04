Italian ilmiömäinen siitosykkönen Nad Al Sheba Stall Blombacken uusi värväys

Mikkeliläinen Stall Blombacke, Kaisa Tupamäki-Kukkamon ja Vesa Kukkamon hevosyritys, on askel askeleelta vallannut yhä suuremman osuuden suomalaisista ravurisiitosorimarkkinoista. Nyt uutuutena on Italian hyökyaaltona vallannut Nad Al Sheba.

Ville Toivonen

Kaisa Tupamäki-Kukkamon ja Vesa Kukkamon Stall Blombacke Mikkelin lähellä on, paitsi siittola, myös kuntoutustalli.

Nad Al Sheban (Windsong's Legacy) ura jäi kilpahevosena lyhyeksi saapasmaassa (12 starttia 9-1-0) ennätyksellä 12,1 täydellä matkalla. Se oli voitokas vieden isoista kisoista mm. Gran Premio Nazionin nelivuotiaille, mutta vajaaksi jääneiden kilpailunäyttöjen takia ori ei saanut alkuun mitenkään huippuainesta siitoskumppaneikseen. Silti ori on noussut Italian ykkösoriiksi. Selvä hallinta viime vuonna kolmevuotis- ja kaksivuotistilastoissa sekä tammamateriaalin paraneminen viittaavat hallinnan jatkumiseen.

Nad Al Sheban, 15, suosiota helpottaa myös erisukuisuus moniin maailman huippuoreihin verrattuna. Sen isä Windsong's Legacy (Conway Hall) nousi lyhyellä siitosurallaan legendaariseen maineeseen jättäessään mm. Amerikan ykköseksi nousseen Chapter Sevenin. Ori ehti jättää ennen kuolemaansa vain kolme ikäluokkaa siitoksessa, mutta joukkoon mahtui iso liuta huippuja ja sen vaikutus nousee silti isoksi lyhyestä elämästään huolimatta. Tähän vaikuttavat mm. Chapter Seven ja sen huimasti siitoksessa aloittanut kaksivuotiaiden ME-ori Walner, jonka on kasvattanut Kanadassa vaikuttava Esa Lahtinen.

Nad Al Sheban emänisä on Diamond Way (i. Super Way, ii. Super Bowl), joka muissa sukutauluissa on ehtinyt jo painua kauas sukupolvien päähän, joten erisukuisuus useimpien modernien sukujen kanssa on melko totaalista.

Nad Al Sheba palvelee suomalaistammoja Mikkelistä käsin luonnollisesti pakasteella, ja sen varsamaksun hinnaksi tuli 6000 euroa. Samassa yhteydessä sovittiin myös toisen italialaisoriin Oropuro Bar (Love You) pakasteen saamisesta Suomeen. Myös tämä ori on näkynyt viime kausilla Italian tilastojen kärkisijoilla, ja se onkin ollut viime vuosien saapasmaan suosituin ori yhdessä vanhan mestarin Varennen (Waikiki Beach) kanssa. Oropuro Barin 11,2 ake varsamaksuksi tuli 3500 euroa.

"Martti Ala-Seppälä järjesti meille yhteyden oriinpitäjiin", Vesa Kukkamo kertoo Stall Blombacken tiedotteessa.

"Ongelmaksi tuli kuitenkin Nad Al Sheban jättimäinen suosio oriina tällä hetkellä ympäri maailmaa. Onneksi Italiassa meidät nähtiin pitkäaikaisina yhteistyökumppaneina, ja meille varattiin muutamia annoksia jo tälle kaudelle."